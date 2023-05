Někdy míň je víc. Podklady z videa ale řešíme každý den, přiznává videoasistent národního týmu Havel

Čeští hokejisté se proti soupeřům na mistrovství světa nepřipravují pouze po fyzické a psychické stránce, ale potřebují mít dostatek informací i o silných a slabých dovednostech svých protivníků. O podklady pro trenérský štáb se stará videoasistent národního týmu Denis Havel. Během zápasu Švýcarsko–Kanada se o své funkci a náplni práce rozpovídal v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Riga 16:08 21. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté národního týmu na tréninku. Nedílnou součástí přípravy na soupeře je i využití video podkladů | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Co sledujete, když zrovna nehraje český tým?

Sledujeme soupeře a jejich herní plán, přesilovky, oslabení. Zaměřujeme se také na individuality jednotlivých týmů.

Na hokeji jako v reality show? Kamery jsou pro hokej stále důležitější, a to i na nejnižší úrovni Číst článek

Na tabletu máte výběr z 20 různých herních situací, mezi nimi přepínáte a vytváříte statistiku o konkrétním týmu?

Statistiku úplně ne, ale vytváříme herní profily a situace od obranného, středního i útočného pásma, založení útoku, forčeking, bekčeking a další. Každá další kolonka má subakci. Není založení jako založení. Existuje založení kontrolované, pod tlakem, z obranného pásma nebo po buly. Vytvoříme si herní profil každé situace a záleží na tom, kolik máme vzorků zápasů, abychom to mohli posoudit a najít herní plán.

Jak moc složité je vyexportovat data, která dokáží vstřebat trenéři i hráči?

Jsem člověk, který udělá hrubou práci, předám to dalším video trenérům Jirkovi Horáčkovi a Fredrikovi Norrenovi, samozřejmě i asistentům trenéra a hlavnímu trenérovi. Oni si z toho vyberou další věci, které uznají za vhodné. Řeší se to na trenérských poradách, které probíhají téměř každý den. Radíme se o tom, co je důležité ukázat a co až tolik ne. Někdy se zdá, že vše je důležité, ale někdy méně je více.

Kolik hodin denně na mistrovství světa trávíte svou prací?

Když jsou tři utkání ve skupině za den, tak zvládnu ještě jedno utkání z druhé skupiny. Pohybuje se to kolem devíti až desíti hodin.