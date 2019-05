Na medaili z hokejového šampionátu čekají Češi nejdéle v historii. Změní to mistrovství na Slovensku?

Česká hokejová reprezentace nezískala už sedm let a šest světových šampionátů medaili, což je podle počtu turnajů nejdelší čekání v historii. Na titul světových šampionů čekají čeští hokejisté ještě déle, zlato získali v roce 2010 v Německu. Devítileté čekání na triumf však v kontextu historických výsledků reprezentace není tak hrozné. Podívejte se, jak se v minulosti vyvíjely české a československé úspěchy na hokejovém mistrovství světa. Praha 7:09 9. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisé slaví titul v roce 1999 | Zdroj: Reuters

V poslední době se hodně mluví o krizi českého hokeje, který už sedm let z mistrovství světa nepřivezl medaili. Zčásti je to kvůli systému turnaje, kdy o úspěchu a neúspěchu často rozhoduje jediný – čtvrtfinálový – zápas, částečně pak proto, že se nejlepší reprezentace postupně čím dál tím víc vyrovnávají a doby, kdy světovému hokeji dominovala dlouhá léta jedna země, jsou pryč.

Pohled do historie ukazuje, že současný nedostatek medailí z hokejových šampionátů je i není nejdelším čekáním českého národního týmu na cenný kov. V dřevních dobách hokeje čekali českoslovenští příznivci na medaili ze šampionátu mezi lety 1920-1933 dokonce třináct let. Tehdy ale mistrovství neprobíhalo každý rok a bez medaile tak tehdy byli hokejisté pět turnajů. Do Bratislavy přijeli čeští hokejisté po sérii šesti šampionátů bez cenného kovu.