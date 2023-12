Česká hokejová reprezentace do 20 let v pondělí absolvovala první trénink v hale Frölundaborg, ve které bude hrát své zápasy v základní skupině juniorského mistrovství světa. Trenér Patrik Augusta věří, že jeho svěřenci jsou dobře připraveni a v úterním utkání proti Slovensku do turnaje dobře vstoupí. S kapitánským „céčkem“ český výběr v cestě za obhajobou stříbrným medailí povede útočník Jiří Kulich. Göteborg 19:12 25. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejová dvacítka je připravena na start MS, kapitánem bude Kulich | Zdroj: Profimedia

„Příprava byla rychlá. Utekla rychle. Pracovali jsme, v Česku jsme měli dvoufázové tréninky, ve Švédsku jsme pokračovali jednofázově. Věřím, že hráči budou připraveni,“ řekl Augusta v rozhovoru pro hokejový svaz. Juniorská reprezentace se nejprve připravovala v Příbrami, v neděli 17. prosince se přesunula na sever Evropy.

Mladí Češi nejprve trénovali v Mölndalu, aktuálně už jsou v Göteborgu. „První trénink (ve Frölundaborgu) byl ze začátku trošku pomalý, protože jsme se fotili. Pak se to ale rozjelo, hodnotím ho kladně,“ uvedl Augusta. Vedení dvacítky již zveřejnilo jména kapitána a jeho asistentů. S „céčkem“ tým povede Kulich, jeho asistenty budou Matyáš Šapovaliv a Tomáš Hamara.

Aktuálně se hokejisté již naplno soustředí na úterní zápas proti Slovensku, kterým vstoupí do základní skupiny B. „Je to těžký soupeř hned na úvod. Bude to z obou stran vyhecované, ještě se hraje v netradiční čas,“ poukázal Augusta na to, že utkání začne ve 12.00. „Uvidíme, jak který tým bude srovnaný. Věřím, že to budeme my,“ dodal Augusta.