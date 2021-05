Češi věří, že hokejisté na šampionátu získají zlaté medaile. Ve finále by se mohli utkat s Kanadou

Český národní tým vstoupil do mistrovství světa v hokeji porážkou s výběrem ruských sportovců, ale fanoušci věří, že i přes úvodní prohru může výběr trenéra Filipa Pešána šampionát ovládnout. Ve finále by o zlato mohli zabojovat s Kanadou, která v prvním zápase překvapivě padla s domácím Lotyšskem. Vychází to z tipovací aplikace serveru iROZHLAS.cz, do které se zapojilo už více než dva tisíce čtenářů.

