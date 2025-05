Musíme apelovat na rozhodčí, aby chránili hráče více, říká po zápase s Dánskem Vladař

Čeští hokejisté vedou po třech zápasech neúplnou tabulku skupiny B mistrovství světa. Do čela průběžného pořadí jim pomohla výhra 7:2 nad domácím Dánskem. Kromě průměrné první třetiny byli Češi v zápase dominantní. K vítězství pomohl 29 zákroky i brankář Daniel Vladař, který chytal na světovém šampionátu vůbec poprvé. Herning 10:22 13. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Vladař | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK, Profimedia

Jaká byla premiéra v brance českého národního týmu na mistrovství světa?

Myslím si, že byla povedená. Máme tři body, to je pro nás v takovém krátkodobém turnaji samozřejmě to nejdůležitější. Myslím si, že když budeme čerpat z těch posledních čtyřiceti minut, tak budeme na dobré cestě, abychom tady odváděli dobrý hokej.



Jak se vám chytalo? Nebyl jste nervózní? Z vašeho projevu to vypadalo, že máte stý zápas v reprezentaci na mistrovství světa jako Roman Červenka.

Ne to ne. V první řadě gratulace Červusovi. Tím, že už asi nejsem úplně nejmladší, tak jsem se na to musel připravit fyzicky a tak, abych respektoval široké hřiště. Tím, že už jsme tady skoro týden, tak jsem na to měl prostor.

Kluci hráli přede mnou strašně dobře. Nepouštěli hráče do předbrankového prostoru a žádné teče jsem tam neměl, takže veškeré puky jsem si mohl sbírat a viděl jsem je vlastně od modré čáry. Za to jim patří obrovský dík. Pak už si myslím, že posledních 40 minut jsme hráli dobře i do ofenzívy a potvrdili jsme roli favorita.



Vy jste to měl ale také těžké, protože jste byl asi třikrát trefen kolenem do hlavy.

Budeme apelovat na rozhodčí, aby to hlídali trochu víc, ať už to budeme my brankáři, náš kapitán Červus nebo manažeři týmu. Samozřejmě nejde jen o mě. Jde o jakéhokoliv brankáře, který nastoupí tady na tom turnaji. Nesmí se dělat zbytečná zranění.

Na druhou stranu jim pak kluci už ukázali, že tahle cesta nikam nevede a odváděli perfektní práci. Myslím si, že je to pak před naší brankou bolelo.