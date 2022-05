‚Začátky máme silné, ale ve druhé třetině nás přehráli.‘ Tahoun Pastrňák hodnotí zápas s Norskem

„Začátek mi zatím vyšel, ale jako tým jsme měli výborné starty. A o to jde,“ říkal Radiožurnálu skromně po utkání David Pastrňák.

A příliš slov na jeho adresu neměl po zápase ani trenér Kari Jalonen. „Hrál zatím dva zápasy a dal tři góly. Co bych měl říkat,“ prozradil s úsměvem.

Pastrňák si přitom po prvním utkání, které v Tampere odehrál proti Lotyšsku, stěžoval, že na něj dopadá časový posun. A po duelu s Norskem?

„Dneska ještě hůř než minule. Ale doufejme, že to už je za mnou,“ věří Pastrňák.

Únava na něm byla na ledě viditelná. Obzvlášť ve druhé třetině dělal i on chyby ve středním i obranném pásmu. A tak bere i na sebe to, že soupeř byl v prostřední části herně lepší.

„Druhou třetinu nás obrovsky přehráli při hře pět na pět. Měli u nás v obranném pásmu pár zámků. Ale to pramenilo z našich chyb.“

Jenže ve třetí třetině dodal českým hokejistům David Pastrňák klid. To když hned na začátku dokázal bravurně proměnit trestné střílení a po brance z přesilovky z úvodní části přidal svůj druhý gól v utkání. V závěru mohl završit hattrick. Při norské hře bez brankáře mohl od červené čáry vystřelit do prázdné branky soupeře, ale volil přihrávku na Romana Červenku

„Samozřejmě jsem věděl, že jsem měl dva góly. Možná kdyby to bylo o gól, tak bych střílel, ale když to bylo o dva, tak jsem to chtěl dát ‚Červusovi‘.“

A Roman Červenka nabídkou od Davida Pastrňáka nepohrdl, pečetil výhru nad Norskem a zároveň se vrátil do čela kanadského bodování celého šampionátu.