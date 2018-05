Francouze jsem nezkoumal. Stačí mi, že máme jednoho v kabině, usmívá se David Rittich

„Ono to není těžké na koncentraci. Větším problémem je to, že je ten gólman zmrzlý a nohy bolí trochu jinak, než když na něj střílí. Je potřeba zůstat do zápasu stále motivovaný, nějak se v té bráně hýbat a být připraven, když přijde střela,“ vysvětluje Radiožurnálu David Rittich

Na něj v pravidelném střídání českých gólmanů na šampionátu vyšla řada pro utkání s Francií.

Právě udržet motivaci bude pro něj v duelu s papírově slabším soupeřem zřejmě nejdůležitější úkol. A k němu nepotřebuje ani detailní znalost jednotlivých hráčů týmu ze země galského kohouta. Když si má vzpomenout alespoň na jméno jednoho z hokejistů, nevybaví se mu žádný.

„Nemám páru vůbec. Nikoho konkrétně si nevybavuji, Francouze jsem nějak nezkoumal. Mně stačí, že máme jednoho F/francouze v kabině, to je dost už,“ připomíná v žertu David Rittich svého kolegu v reprezentační bráně Pavla Francouze.

Nějaké ty znalosti o týmu soupeře v nedělním zápase ale přeci jen má. Ví, že jsou z outsiderů skupiny jasně nejsilnějším celkem a že hrají důrazný méně technický hokej.

„Nechci říct něco špatně, ale postrádají kvalitu v technice, a tak se to snaží nahradit něčím jiným. My se na to musíme připravit, máme video, takže budeme vědět, co hrají. Někteří kluci proti nim hráli už v přípravě,“ uzavírá brankář národního týmu.

Zápas Česko Francie začne v Royal aréně v 16 hodin a 15 minut. Stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a online reportáž iROZHLASu.