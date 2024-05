OBRAZEM: I Ostrava žije mistrovstvím světa v hokeji. Ostravar arénu ovládli slovenští fanoušci

Čechům chybí trpělivost. Když chce hráč z univerzity do NHL, bude ho to pár let stát, říká Michaelis

Němci na hokejovém mistrovství světa mají jistý postup do čtvrtfinále. A to včetně šesti hráčů v kádru, kteří prošli univerzitní hokejovou ligou v USA. Dva z nich se touto cestou dostali až do NHL.