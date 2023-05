Z letadla rovnou na led. Zohorna nastoupí proti Švýcarům i přes dlouhou cestu z Toronta

Čeští hokejisté by měli nastoupit do utkání na mistrovství světa proti Švýcarsku i s útočníkem Radimem Zohornou, který cestuje z Toronta. Druhý náhradník za zraněné Lukáše Sedláka a Filipa Chytila, pro které turnaj skončil, byl v sobotu dopsán na soupisku. Duel začne v 19.20 SELČ. Riga 12:26 21. 5. 2023 (Aktualizováno: 12:39 21. 5. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Zohorna v dresu Toronto Marlies | Zdroj: Profimedia

Zohorna doplnil tým po vynucených změnách stejně jako Radan Lenc z HV 71, jenž nastoupil už do sobotního zápasu s Norskem (2:0).

Hokejisty čeká těžký test v podobě silného týmu Švýcarska, Vejmelka věří ve výhodu větší sehranosti Číst článek

„Radim by měl přistát po jedné hodině a večer by měl hrát, pokud všechno proběhne hladce a nebude mít letadlo nějaké zpoždění, nebo se mu někde nezatoulá bagáž,“ řekl novinářům asistent trenéra českého týmu Libor Zábranský.

Češi ztrácejí na dosud suverénní Švýcary dva body a v předposledním utkání v základní skupině B s nimi budou bojovat o průběžné první místo. V úterý v 15.20 SELČ ještě čeká svěřence trenéra Kariho Jalonena duel s Kanadou.

Podle Zábranského je nejlepší varianta Zohornu zařadit hned do hry i s vědomím časového posunu.

„Věřím, že to zvládne. Jet lag přijde možná zítra. Ti, co zažili přesuny, tak to vědí. Samozřejmě u nás nejzkušenější je (asistent trenéra) Martin Erat, ten doporučoval jednoznačně okamžitě hodit do zápasu. Myslím, že pro Radima by to bylo to nejlepší a pak se soustředit na další utkání. Není na co čekat,“ uvedl Zábranský.

Nemůžeme prostě hrát tolik minut v oslabení, varuje Červenka před dalšími zápasy na šampionátu Číst článek

„Bude to pro něj po celodenním cestování velká zátěž, tito hráči jsou ale na to na druhou stranu celkem zvyklí, zrovna on by měl být. Když se bude dobře cítit, tak proč ne, je prakticky v zápasovém zápřahu,“ komentoval Zohornův přílet Martin Procházka, expert Radiožurnálu Sport.

Zohornovi skončila sezona v AHL v noci na čtvrtek po vyřazení Toronto Marlies ve finále Severovýchodní divize s Rochesterem 0:3 na zápasy. Po připojení k týmu absolvuje pohovory s trenéry a pak bude definitivně jasno.

„Martin s ním mluvil, než nastoupil do letadla. Ale Kari s ním samozřejmě musí promluvit, vysvětlit mu herní plán a podle toho se určí jeho role v utkání. Ale počítáme s ním na centra,“ doplnil Zábranský.

Rozbruslení absolvovalo sedmnáct hráčů včetně gólmanů Šimona Hrubce a Marka Langhamera. Karel Vejmelka, který odchytal poslední dva zápasy, na ledě chyběl.

Zápas Česko–Švýcarsko začíná v 19.20 a můžete jej poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Server iROZHLAS.cz přinese textovou ONLINE reportáž.