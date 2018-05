‚Hlavní je jít příkladem.‘ Na svém druhém šampionátu patří Radko Gudas k nejzkušenějším

„Myslím, že loni jsem s tím měl větší problémy. Letos jsem na to byl o trochu víc připravený a víc jsem věděl, co od toho mám čekat. Takže letos je to asi jednodušší než loni,“ porovnává Radko Gudas loňský, pro něho premiérový, šampionát s tím letošním.

V Kodani je ale na rozdíl od Paříže jediným obráncem českého týmu ze zámoří a taky nejstarším. Kabina národního týmu se za ten rok celkově hodně omladila.

„Jsem rád, že máme takhle mladé talenty, kteří myslím udělají díru do hokejového světa. Makají a je vidět, že mají vůli a chuť. To mi dodává energii, že můžu makat s nimi,“ říká Radiožurnálu.

I ze slov Radka Gudase je patrné, že se v národním týmu nedělí hráči na staré a mladé, ale všichni se snaží táhnout za jeden provaz, byť starší hokejisté mají hlavní slovo v kabině před i v průběhu utkání.

„Na začátku je potřeba si něco říct, což Pleky zvládá v kabině bravurně. I během zápasu si něco řekneme, ale myslím, že hlavní je jít příkladem,“ vyzdvihuje Radko Gudas přínos Tomáše Plekance pro tým i mimo led.

A ani sám Gudas ve svých sedmadvaceti letech nezůstává potichu, když je jeho rad zapotřebí.

„Jasně, je to potřeba. Občas něco řeknu, ale Pleky je tam hlavnější, kdo do toho mluví,“ říká Gudas.

To ovšem neznamená, že by sám Radko Gudas nepřijal dobře míněnou radu, zvlášť když mu ji sdělí mistr světa z roku 1985 Leo Gudas.

„Jo, píšu si s ním. Je první, kdo mi píše. Píše, abych víc střílel a abych dával víc gólů,“ usmívá se nad častou konverzací se svým otcem Radko Gudas.

Třeba se sedmadvacetiletý obránce dočká vstřeleného gólu už v neděli, kdy český reprezentace nastoupí proti Francii. Zápas začne v 16.15, živě ho bude vysílat Radiožurnál a server iROZHLAS.cz ho bude sledovat v online reportáži.