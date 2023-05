Za rok chceme úspěch zopakovat v Praze, říká po zisku titulu kapitán kanadských hokejistů Toffoli

Hokejové mistrovství světa přineslo hned několik historických zápisů. Z premiérové medaile se raduje Lotyšsko, které vybojovalo bronz v duelu proti Spojeným státům americkým. Po dlouhých 70 letech slaví zase stříbro Německo. Titul patří opět Kanadě, která vyhrála finále 5:2. Tampere (Finsko) 7:26 29. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán kanadských hokejistů Tyler Toffoli na šampionátu získal šest bodů za 3 góly a 3 asistence | Foto: Ints Kalnins | Zdroj: Reuters

28. titulem mistrů světa se hokejisté Kanady stali nejúspěšnější zemí v historii šampionátů. Příští rok na mistrovství světa v Praze tak budou obhajovat titul.

Pro kapitána současného výběru Tylera Toffoliho by to mohl být návrat na místo činu. Své první zlato totiž vybojoval před osmi lety právě na turnaji v Praze.

„Je to skvělé město a když se podíváte na sestavu, v jaké jsme to tam tehdy zvládli, byly to nejen velké hvězdy, ale také jsme se dobře znali jako kamarádi. Nevím, jak to bude za rok, kdo bude mít volno po sezoně, ale jsem si jistý, že to bude další velká šance, jak úspěch zopakovat,“ řekl Radiožurnálu Sport kapitán kanadského výběru.

Vzdor outsiderů

Velké ambice budou mít příští rok také Němci, kteří na letošním mistrovství světa podlehli Kanadě 2:5. „My chceme pořád víc a ukazovat, že máme super mužstvo. Máme kluky, kteří bojují za Německo a chtějí reprezentovat. To nás dělá tak silnými,“ tvrdí německý útočník Dominik Kahun, který už má doma olympijské stříbro z Pchojngčchangu z roku 2018.

„Je to stejné jako na olympiádě. Nyní převládá zklamání, ale v kabině si něco řekneme a určitě to oslavíme,“ říkal Kahun krátce po finálové porážce v Tampere.

Velké oslavy se chystají i v jedné ze dvou pořadatelských zemí. Lotyšsko totiž v zápase o třetí místo porazilo Spojené státy americké 4:3 v prodloužení a poprvé v historii vybojovalo na mistrovství světa medaili.

„Je to šok. Lotyšsko takovou medaili ještě nemělo ani v basketbale, fotbale, hokeji,“ prohlásil lotyšský obránce Ralfs Freibergs. Ten patří mezi osm hokejistů, kteří v uplynulé sezóně hráli českou extraligu.