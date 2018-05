Góly jen v 1. třetině? Důležité jsou body a vychytaná nula

Češi v pátém vystoupení na hokejovém mistrovství světa v Dánsku poprvé na turnaji neprohrávali a po výhře 3:0 nad Běloruskem si dokráčeli pro premiérové tři body. Góly dával český tým sice jen v první třetině, ale první plný bodový zisk je pro nás dobrý. Komentář Kodaň 9:16 12. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Francouz vychytal národnímu týmu první čisté konto v sezoně. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Měli jsme proti Bělorusům ještě další šance, gólů mohlo být třeba o dva víc, ale důležitá je vychytaná nula, která je pátá v reprezentaci pro gólmana Pavla Francouze. Jandačův výběr čekají ještě dva zápasy ve skupině, a když je vyhraje, pozice pro čtvrtfinále bude skvělá.

Kvůli zranění sice odstoupil už během první části Andrej Nestrašil, ale věřím, že bude v pořádku. Tak je to mladý kluk, ne… Není hlavní opora týmu, takže jsou tam při nejhorším připraveni další hráči. Uvidíme. Snad to nebude nic vážného a pro Nestrašila to nebude znamenat konec na turnaji.

A jak by měla hokejová reprezentace využít sobotní volný den? To ví nejlépe realizační tým. Podle mě by byl vhodný kratší svižnější trénink, protože odpočinek nemusí být zase až tolik produktivní. Všichni budou šetřit síly a směřovat formu hlavně na čtvrtfinále, kde se bude rozhodovat o úspěchu a neúspěchu.

Teď Čechy čekají na závěr skupiny ještě dvě utkání. V neděli Francie, která není tak jednoduchý soupeř, v pondělí pak Rakousko a to je slabší. Pokud Jandačovi svěřenci potvrdí roli favorita a dvakrát zvítězí, skončí v tabulce nejhůř třetí. Při shodě okolností by mohli být dokonce druzí.

Čeští hokejisté začali hrát dobře, vyhrávat, nabrali sebevědomí. Myslím, že trenéři ani hráči nic nepodcení. Chce se to dobře připravit na play-off, abychom ve čtvrtfinále uspěli a zahráli si o medaili. Fanouškům, klukům i vedení bych to přál.

Příprava na turnaj byla dlouhá a všichni dělají všechno pro to, aby to cinklo. I málo práce o volném dnu může být to nejlepší, co můžou kluci udělat. Věřím, že se Češi připraví správně.