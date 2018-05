Vynikající, výhra nad Ruskem je zasloužená

I kdyby český tým v prodloužení nevyhrál, tak ze sebe může mít opravdu dobrý pocit. Za tenhle výkon si celý tým zaslouží velký kredit. Udržel disciplínu, hrál bojovný hokej a k tomu byl pozorný v obraně. Komentář Kodaň/Praha 9:12 11. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Hubáček (uprostřed) - bývalý český hokejový reprezentant a mistr světa z roku 2010 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Může to vypadat, že ve třetí třetině byl český tým pod tlakem. Ale i to je součástí toho výborného výkonu. Celé to korespondovalo s tím, jakým stylem hrají Češi pod Pepou Jandačem.

Snaží se o útočný hokej založený na bruslení, ale poznali, že po dvou útočných třetinách by v té třetí nemuseli stíhat se vracet do obrany, raději se zatáhli, ale navzdory tomu se Rusové nedostali do velkých šancí.

Napadá mě jen přívlastek vynikající, tak ať to obměním, napíšu, že David Rittich byl skvělý. Je to přesně ten top brankář, který podrží tým ve chvíli, kdy se stáhne do defenzivy a je v útlumu. To je předpoklad pro úspěch v pozdější fázi šampionátu.

O přínosu Krejčího s Pastrňákem se nemusíme bavit, když zařídili všechny 4 góly. Oni svou přítomností ještě více zvedají spoluhráče, mužstvo díky nim získává vyšší identitu. Nejen díky jejich gólům tak máme vyšší šanci na nějaký úspěch.

V noci přeletěli oceán, ráno si zatrénovali, odpoledne se vyspali a večer Pastrňák s Krejčím porazili Rusko Číst článek

Líbila se mi ta sebekontrola hokejistů. Cítili, že přišel těžký soupeř, dali si pozor na fauly, věděli, že s Ruskem to musí ubruslit a nedělat žádné zbytečné zákroky hokejkou. Ruské přesilové hry jsou nebezpečné, jsou v nich výborní a je dobře, že jsme je pustili jen do třech za celý zápas.

A ještě k Martinu Nečasovi, pro kterého mám jen slova chvály. Za tenhle zápas, který měl zase výborný, ale hlavně za to Slovensko. Devatenáctiletý kluk, poprvé na šampionátu, poslední střídání a on si svým pohybem vynutí, aby dostal puk a šel do zakončení. Před tímhle klobouk dolů.

Vítězství na Ruskem může týmu hodně pomoci. Ne snad tím, že potřetí zvládl z vyrovnaného utkání získat vítězství, ale porazil vynikající mužstvo a to má svoji váhu.