Češi ve čtvrtfinále mistrovství světa narazí na USA, Slovensko přišlo o šanci na postup

Českou hokejovou reprezentaci čeká ve čtvrtfinále světového šampionátu v Dánsku tým USA. Rozhodl o tom výsledek úterního duelu Finska právě s Američany, který seveřané ovládli 6:2 a zajistili si první místo ve skupině B. Ve druhém poledním utkání si Švýcaři vítězstvím nad Francií 5:1 zajistili postup mezi nejlepších osm a rozesmutnili Slováky, kteří si tak čtvrtfinále nezahrají. Herning, Kodaň 14:39 15. 5. 2018 (Aktualizováno: 14:45 15. 5. 2018)

Finsko - USA 6:2

Finové vedli už po první třetině o dvě branky díky Sebastianu Ahovi, který nejprve zpoza branky trefil amerického brankáře Keitha Kinklaida, od nějž se puk smolně odrazil za brankovou čáru. I při druhém gólu měl finský útočník štěstí, protože se k němu kotouč nečekaně odrazil po nahození Markuse Nutivaary a Aho pak dorážel pohodlně do prázdné brány.

Ve druhé třetině šli Finové do tříbrankového vedení zásluhou Mikko Rantanena, který snadno doklepl do brány puk po střele spoluhráče Nutivaary, kterou Kinklaid vyrazil jen před sebe. Na 4:0 zvyšoval před polovinou poslední části Marko Antila po další dorážce. Američané pak snížili, když se prosadil kanonýr Patrick Kane.

Finové pak šli znovu do vedení o čtyři góly po dalším šťastném zásahu, kdy se po sérii odrazů dostal k dorážce Kasperi Kapanen. Američané pak ještě jednou snížili díky Dereku Ryanovi.

Američané mají v tabulce skupiny B sice stejně bodů jako jejich soupeř, ale vinou horšího vzájemného zápasu skončí druzí a narazí ve čtvrtfínále na českou reprezentaci, která obsadí třetí místo v kodaňské skupině.

Skupina B (Herning):



Finsko - USA 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 11. Aho (Savinainen), 18. Aho (Nutivaara), 38. Rantanen (Nutivaara, Mikael Granlund), 48. Anttila (Manninen), 54. K. Kapanen (Tolvanen, Savinainen), 57. Aho (Kivistö) - 52. P. Kane (McAvoy), 55. D. Ryan (P. Kane, Kreider). Rozhodčí: Iverson (Kan.), Sjöqvist - Malmqvist (oba Švéd.), Lhotský (ČR). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 6343.



Mistrovství světa - Skupina B (PLATNÉ K 15. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 7 5 0 1 1 38:11 16 2. USA 7 4 2 0 1 39:16 16 3. Kanada 6 3 1 1 1 29:12 12 4. Dánsko 6 3 1 0 2 13:16 11 5. Lotyšsko 6 2 1 2 1 15:16 10 6. Německo 6 1 1 2 2 16:17 7 7. Norsko 7 1 1 1 4 13:31 6 8. J. Korea 7 0 0 0 7 4:48 0

Švýcarsko - Francie 5:1

První hřebíček do francouzské a zároveň slovenské rakve zatloukl ve 13. minutě Grégory Hofmann, který při signalizovaném vyloučení Francouzů tvrdou ranou napálil puk do sítě. O dvě branky to bylo po dalších třech minutách, kdy Švýcaři ujeli do přečíslení, po němž dostal puk za záda brankáře Floriana Hardyho Enzo Corvi.

Francouzi nehráli špatně a dařilo se jim dostávat se i do slibných šancí, jenže ke gólu to nevedlo, a tak zase udeřili Švýcaři. Tříbrankové vedení zařídil Ramon Untersander přesnou ranou v přesilové hře před koncem druhé třetiny.

Zkraje třetí části už to bylo 4:0, když se se štěstím prosadil Kevin Fiala. Francouzům se sice vzápětí podařilo snížit zásluhou Guillauma Lecrerca, víc už ale nezvládli. Naopak v 54. minutě ještě uzavřel skóre na konečných 5:1 Simon Moser. Švýcaři tak skončí v tabulce skupiny A čtvrtí a ve čtvrtfinále se utkají s Finskem. Naopak Slovensku už k postupu nepomůže ani případné vítězství nad Běloruskem.

Skupina A (Kodaň):

Švýcarsko - Francie 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. Hofmann (Haas, Müller), 16. Corvi (Niederreiter, Meier), 38. Untersander (Josi, Corvi), 43. Fiala (Haas, Fora), 54. Moser (Vermin, Müller) - 44. Leclerc (Chakiachvili, Perret). Rozhodčí: Olenin (Rus.), Schukies (Něm.) - Davis (USA), Jensen (Dán.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 6573.

Mistrovství světa - Skupina A (PLATNÉ K 15. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Švédsko 6 5 1 0 0 28:8 17 2. Rusko 6 5 0 1 0 31:7 16 3. Česko 7 3 3 0 1 27:15 15 4. Švýcarsko 7 3 1 1 2 25:19 12 5. Slovensko 6 2 0 2 2 12:16 8 6. Francie 7 2 0 0 5 13:29 6 7. Rakousko 7 1 0 1 5 13:30 4 8. Bělorusko 6 0 0 0 6 4:29 0