Hokejisté litují nepovedeného vstupu do čtvrtfinále s USA. ‚První gól jde na můj vrub,‘ říká brankář

„Chtěli jsme odehrát dobrou první třetinu. Bohužel jsme šli do kabin za stavu 0:2. První gól jde určitě na můj vrub, protože to je střela, kterou ve čtvrtfinále musíte chytit. Myslím si, že to byla velká škoda, ale na druhou stranu jsme se po tom odrazili do dobré druhé třetiny a srovnali jsme. Ten zápas byl pořád otevřený,“ popsal Radiožurnálu brankář národního týmu Pavel Francouz.

I podle obránce Radko Gudase se začátek utkání týmu nepovedl. Pak ale předvedl bojovný výkon, myslí si.

„Nenastoupili jsme do toho tak, jak bychom asi chtěli. Trošku jsme před nimi měli respekt. Trošku větší, než jsme měli. Ale zase jsme ukázali, že si za tím jdeme, že jsme draví, že to chceme a myslím, že jsme byli na cestě to obrátit. Potom ve třetí třetině, když jsme prohrávali, si myslím, že jsme měli šance vyrovnat a bohužel jsme to nedokázali. Nedokázali jsme třeba trefit prázdnou bránu, nebo nám zablokovali hokejku. Potřebovali jsme možná trošku víc štěstí,“ dodal.

Dva góly Američanů dal kapitán Patrick Kane, ten rozhodující po individuální chybě obránce Filipa Hronka, který upadl na modré čáře.

Trenér Josef Jandač to ale českému hráči nechtěl vyčítat. „Stane se to jednomu, druhému, třetímu hráči. My to nikomu nechceme vyčítat. Prostě se to stalo. Na druhou stranu Kane má určitou rychlost ve hře a asi patří k nejlepším hráčům na světě. Vzal to do svých rukou, rozhodl to. Bránit jeho není až tak jednoduché. To zaškobrtnutí bylo také díky jeho rychlosti, kterou má ve hře,“ vysvětlil trenér národního týmu.

Vyřazení týmu hodně mrzelo českého kapitána Romana Červenku. Přiznal, že s přibývajícím věkem je zklamání z konce v turnaji větší.

‚Tenhle šampionát byl poslední.‘ Tomáš Plekanec ukončil reprezentační kariéru Číst článek

„To člověk bere úplně jinak než ve čtyřiadvaceti. Daleko víc si toho váží a ví, že už tolik šancí nebude. Je to čerstvý. Člověk teď nemá co dělat. Najednou odběhne poslední vteřina a zjistí, že je konec. Je to nepříjemné hlavně z toho důvodu, že jsem cítil, že tým má na víc a že i když Amerika měla silný tým, hráli dobře, měli jsme na to je porazit,“ popsal dvaatřicetiletý kapitán.

Po porážce ve čtvrtfinále ukončil reprezentační kariéru Tomáš Plekanec. pětatřicetiletý útočník vybojoval s českým týmem na světovém šampionátu stříbro a dva bronzy, s juniorským týmem získal také zlato na šampionátu v roce 2001.