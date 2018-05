USA jsou nejschůdnější soupeř

Kanadský tým je poskládaný z hráčů NHL. A tu kdo hraje, tak umí všechno. Finové zase hrají trošku jiný hokej, než český tým. Mají slabiny, to ano, ale Češi hrají úplně jinak.

Hodně se vždycky řeší, kdo by to měl v brance odchytat. Já se přiznám, že v tomhle nejsem moc objektivní, protože se znám s Pavlem Francouzem, takže bych hlasoval pro něj.

Ale spolu s Davidem Rittichem to jsou vyrovnaní brankáři, takže ať tam trenéři pošlou kohokoliv, tak neudělají chybu a tahle volba se jim nebude moci vyčítat.

Samozřejmě, kdyby se to nepovedlo, tak hnedka někdo bude volat, proč tam nebyl ten druhý. Ale brankáře máme výborné.

Může se to zdát jako těžká volba a je pravda, že sranda to není, ale opravdu je tohle spíš výhoda než obrácená situace, že by jeden byl výrazně lepší.

Je otázkou, co trenéři připraví za formace. Jestli vymyslí něco speciálního. Ale na této úrovni si myslím, že spíše jen vyberou hráče a ti jsou na takové úrovni, že mají dost zkušeností na to hrát ten nejlepší hokej. A že vědí, jak se na ledě chovat.

Bude to boj, ale věřím, že český tým má na to postoupit.