Švýcarští hokejisté napodobili německý stříbrný úspěch z olympiády. ‚Můžeme být hrdí,‘ říká kapitán Diaz

Čtvrtfinále pro ně bývalo maximum, ale někdy překvapí. Hokejové země mimo elitní světovou šestku letos dvakrát prošly do finále velkého turnaje. Po stříbrných Němcích na olympijských hrách jsou tu Švýcaři, kteří mají druhé místo z mistrovství světa, kde byli hokejisti z NHL. Na rozdíl od olympijských her. Kodaň 21:12 21. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní švýcarští hokejisté po finálové porážce se Švédskem. | Foto: Petr David Josek | Zdroj: AP

V únoru překvapilo hokejový svět Německo. Byť byl turnaj v Jižní Koreji ochuzen o nejlepší hráče světa, v Německu se při oslavách o nižší kvalitě nemluvilo.

„Je to fakt neskutečné. První tři až deset minut po zápase jsme byli určitě smutní, že jsme to takhle prohráli, ale už jsme to zapomněli. Je to za námi, máme stříbro. Kdyby nám to někdo řekl před turnajem, tak mu řekneme, že není normální. Chceme v tom pokračovat a na mistrovství to snad uděláme taky,“ sliboval německý hokejista s českými kořeny Dominik Kahun.

Německo ale na mistrovství světa nepostoupilo ze skupiny a roli nečekaného medailisty si na mistrovství světa vzali Švýcaři. Medaili za druhé místo berou potřetí v historii, kromě letoška to bylo před pěti lety a předtím v roce 1935, kdy se hokej i na té nejvyšší úrovni hrál jen na dvě pětky.

„Nemám moc co říct, bylo to skvělé finále. Všechno šlo dobře až do samotného konce, je těžké prohrát na nájezdy. Pro Švýcarsko to byl výborný turnaj, můžeme být hrdí,“ ví kapitán Švýcarů Rafael Diaz, že byl u velké chvíle švýcarského hokeje.

Josef Jandač: Na mistrovství jsme nechali všechno, Rusko je dobrodružství Číst článek

Na dánském šampionátu navíc Švýcaři medailově uspěli v daleko silnější konkurenci než v Jižní Koreji Němci na turnaji bez hráčů z NHL. Může být zlatá medaile z mistrovství světa satisfakcí za neúčast na olympijských hrách? Švédský obránce Oliver Ekman Larsson takhle přemýšlet nechce.

„To nevím, je to těžká otázka. Nevím, jak k tomu přistoupit. Přijeli jsme sem kousek ze Švédska a věděli jsme, že máme velkou šanci na zlatou medaili, a tak jsme na tom hodně makali a je z toho ten super pocit,“ říká obránce Oliver Ekman Larsson.

Pokud Švédové vyhrají i na následujícím mistrovství světa, budou slavit třetí zlato na světovém šampionátu za sebou. To se naposledy povedlo české reprezentaci na přelomu tisíciletí. Obhajoba zlata je ale téma až na květen 2019, kdy se mistrovství světa bude hrát na Slovensku.