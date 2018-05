Krejčí s Pastrňákem možná nastoupí už proti Rusku. 'Určitě náš tým hodně posílí,' míní Plekanec

Hokejoví útočníci Pastrňák a Krejčí ve čtvrtek ráno přiletěli do Kodaně, aby se připojili k národnímu týmu na mistrovství světa. Čeští reprezentanti si tak budou před zápasem s Ruskem v kabině zvykat na dva nové spoluhráče. Oba přiletěli z Bostonu a oba se jmenují David. Kodaň 9:11 10. 5. 2018 (Aktualizováno: 10:47 10. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bostonští Davidové Pastrňák s Krejčím (vpravo) | Foto: Reuters

I loni dorazil David Pastrňák na mistrovství světa později – tehdy se k týmu připojil společně s Tomášem Plekancem. Ten už letos na šampionátu je a na dvě bostonské posily se těší.

„Jsou to jedni z nejlepších hráčů, mají spoustu bodů. Jsou to rozdíloví hráči, takže náš tým určitě hodně posílí. Dávají góly, bodují, jsou výborní v ofenzivě, mají formu,“ řekl Plekanec.

Zkušený útočník Plekanec teď řeší jak večer porazit Rusy, to manažer Fischer měl v posledních hodinách dost práce s komunikací Kodaň - Boston. Informaci o uvolnění hráčů prý dává každý tým NHL jinou formou.

„Odpověď může být e-mailem, někdy telefonátem, někdy smskou, každopádně ten dopis musí být schválený. Boston mi poslal zprávu, že jsou uvolnění,“ vysvětloval Jiří Fischer.

A tak přišel e-mail, kde byla příloha s potvrzovacím dopisem. Krejčí a Pastrňák tak mohli vyrazit na letiště a s přestupem v Amsterdamu se vydat do Kodaně.

„Kluci by měli přiletět kolem deváté hodiny s tím, že na ně na letišti bude čekat auto, které je okamžitě přiveze do hotelu. Okamžitě po příjezdu se zapojí do týmových aktivit. Očekávám, že budou i na ledě na ranním rozbruslení,“ popisoval Jiří Fischer nabitý program obou Davidů.

První den s národním týmem by pro Pastrňáka s Krejčím mohl skončit tím, že ve 20.15 už oba nastoupí proti Rusku. O tom se ale bude rozhodovat až před zápasem.