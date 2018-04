Do reprezentace se tlačí nebývalý počet mladíků. 'Kdo jiný by měl dostat šanci?' ptá se Jandač

Dlouho se nestalo, aby o místo v národním týmu pro mistrovství světa bojovalo tolik mladíků. Po víkendu to bude dokonce „invaze" tří hráčů do dvaceti let. Všichni se jmenují Filip. Chlapík s Chytilem už mají za sebou starty v NHL, Zadina mezinárodní hokej dospělých ještě nehrál, zaujal ale na juniorském světovém šampionátu a odborníci ho tipují v příštím draftu NHL do první trojky. Cergy/Francie 7:41 15. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká hokejová reprezentace na tréninku | Zdroj: ČTK

„Chceme ho vidět. Je to hráč, který má pro český tým perspektivu. Zahrál dobře na dvacítkách, je to takový ten snajpr. S dospělým hokejem má ale minimální zkušenosti,“ říká Radiožurnálu reprezentační trenér Josef Jandač o Filpu Zadinovi.

Ale někdy si to mezi dospělými Zadina prostě poprvé vyzkoušet musí. A pro Zadinu to bude příjemnější v tom, že právě na jeho domácím pardubickém ledě, kde se bude hrát příští týden český turnaj před šampionátem.

„Když mají parametry a výkonnost, tak proč bychom je nepozvali. Po delší době se trochu objevují mladší ročníky, které atakují NHL, a to je jenom dobře a těší nás to. Chceme jim dát šanci, aby se ukázali a třeba si to vybojovali,“ říká trenér Jandač, kterému dorazí kromě osmnáctiletého Zadiny také stejně starý Chytil a dvacetiletý Chlapík.

„Na druhou stranu je to také dané tím, že počet našich hráčů v NHL není už tak velký, někteří jsou navíc v play-off, jiní se nám omluví, takže dostanou prostor další. V dřívějších dobách, kdy bylo šedesát sedmdesát Čechů v NHL, tak když se někdo omluvil, byla plnohodnotná náhrada. Dnes není počet našich hráčů v NHL takový, takže když nám někdo vypadne, tak už není taková náhrada,“ vysvětluje Jandač.

Právě proto se zvyšuje počet mladíků usilující o mistrovství světa v Dánsku. Jinak český výběr v NHL už není jako před lety.

„Nedostatek je zejména v obranných řadách. V útoku ještě něco máme. Tihle mladí kluci, o kterých se bavíme, jsou útočníci, ale v obraně toho moc nemáme. A když, tak zatím nejsou k dispozici, protože na farmách v play-off. My jsme sice zkoušeli všemožné, aby nám je z farem uvolnili, ale manažeři nám je neuvolnili,“ říká Jandač.

Volný není třeba Jan Rutta, který po loňském šampionátu zamířil do NHL. Podobnou cestou šel Radim Šimek, ale místo startů za San Jose Sharks hraje AHL za San Jose Baracuda. Při nominaci na mistrovství světa je to často i hokejová diplomacie.

„Při komunikaci s manažery jsme pochopitelně zkoušeli i to, aby nedávali hráče dohrát týden v AHL, když byli předtím v NHL, ale to se bohužel nepovedlo. Asi nemáme tak dlouhé prsty, abychom to dokázali. Zkoušeli jsme samozřejmě uvolnění Radima Šimka, když Baracuda skončila, ale San Jose, přestože mu v NHL nedalo jediný zápas, si ho drží v záloze pro play-off,“ říká Josef Jandač o Šimkovi.

K dispozici by Šimek mohl být ještě s Tomášem Hertlem ze San Jose, ten ale nemá smlouvu pro příští sezonu a při jeho náchylnostem ke zranění by možná nechtěl riskovat další kariéru. Zatímco třeba obránci Šimek a Rutta to do Spojených států vzali přes mistrovství světa, trojice mladých útočník - Filipů Zadina, Chytil a Chlapík to může mít právě naopak.

„U Zadiny uvidíme, protože se seniorským hokejem ještě moc zkušeností nemá, takže uvidíme, co bude, až tam na něj přijde ta chlapská síla. Ale Chytil s Chlapíkem už přeci jen něco v NHL odehráli. Uvidíme, jsme na ně zvědaví. A kdo jiný by měl dostat šanci, když ne oni?“ říká trenér národního týmu.

Mladíci do dospělé reprezentace skočí rovnou v pondělí na tiskové konferenci před Českými hrami v Pardubicích. Kromě Jandače dorazí za stoleček s mikrofony právě Filipové Zadina a Chytil, kteří se připojí k týmu po jeho návratu ze dvojzápasu v okolí Paříže.