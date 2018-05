Hrát s Francií a Rakouskem na konec skupiny je super

Ale teď po pár zápasech se už dostanou do své obvyklé role. U nich je zázrak, když postoupí do čtvrtfinále, takže teď v závěru skupiny už každý gól, který jim dáte, dělá velký rozdíl.

Navíc i český tým se rozehraje, zapracuje posily. Hrát proti Francii a Rakousku bez Pastrňáka s Krejčím by bylo určitě jiné, než teď s nimi. To mužstvo získalo 2 hráče, kteří jsou schopni rozhodnout zápas. Celá hra je rázem na vyšší úrovni, reprezentace nabrala další sebevědomí.

Samozřejmě bude záležet na začátku utkání, ale podle mě si to kluci v klidu pohlídají. S Běloruskem to bylo ideální, dali tři rychlé góly a pak už se to jen dohrávalo. Trochu zvolnili, ale stále byli na takové úrovni, že kdyby dostali gól, tak zase dokáží další dát.

Nemyslím to tak, že by snad vypouštěli souboje. Ale víte, kdy jdete na krev a kdy si můžete trošku ulevit, protože máte nahráno. Nezapomínejme, že teď mají náročný program, hrají 4 zápasy v 5 dnech, takže je potřeba si na konci sezony síly trochu rozložit.

Ano, ten poslední zápas před čtvrtfinále by se hodil nějaký lepší soupeř, který by to mužstvo víc prověřil. Ale čtvrtfinále je vždycky velký tahák, na něj se každý připraví, co to jde.

Jinak obecně - docela mě zklamali Bělorusové, kteří dostali 0:4 od Rakouska a sestoupí. Dřív něco uhráli, dokonce na olympijských hrách v Salt Lake City byli i v semifinále, když porazili Švédsko. Ale to už je dávno a teď hrají fakt špatný hokej. Ten tým ani nijak nebojuje, je to od nich úplně mrtvé.