Slováci dotáhli utkání proti Švédsku do prodloužení, nakonec ale padli. Lotyši porazili Německo

Slovenští hokejisté na mistrovství světa v Dánsku zaskočili Švédsko a po výborném výkonu vybojovali prodloužení. V něm nakonec zařídil Švédsku vítězství 4:3 šťastnou trefou útočník Mika Zibanejad. Ve skupině B dokázali Lotyši porazit Německo 3:1. Kodaň 14:44 12. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský útočník Ladislav Nagy v šanci před švédským brankářem Magnusem Hellbergem. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Slovensko - Švédsko 3:4 po prodloužení

Slováci začali proti favoritovi aktivně, ale první velkou šanci měli Švédové, když se Rakell dostal do samostatného úniku a trefil břevno. V 11. minutě se pak slovenští hokejisté dočkali odměny za svůj bojovný výkon a šli do vedení po trefě Tomáše Jurča. Útočník Chicaga perfektně tečoval střelu Grmana a poslal puk nechytatelně za záda švédského brankáře Hellberga.

Vedení Slovákům ale moc dlouho nevydrželo, už po necelých pěti minutách totiž srovnal Dennis Everberg, který se prosadil podobně jako před ním Jurčo přesnou tečí. A ještě do konce první třetiny se Švédům povedlo skóre otočit díky Gustavu Nyquistovi, který slovenského brankáře Rybára překonal dorážkou po skrumáži na kraji brankoviště.

Druhou část začali Slováci velmi dobře a mohli brzy srovnat, jenže to by nesměl být ve švédské brance Hellberg, který lapačkou famózně lapil střelu Bondry. Neproměněná šance pak mohla Bondru mrzet, protože o chvíli později Švédové utekli do dvougólového vedení po pěkné kombinaci, na jejímž konci byl přesně střílející Jacob de La Rose.

Pak se obhájci zlata nechali trochu ukolébat a zbytečně své útočné akce přehrávali, za což přišel trest. Slováci ujeli ve vlastním oslabení a rychlonohý Marek Ďaloga po přistrčení od Ladislava Nagye poslal puk přesně nad Hellbergovo rameno. Ani slovenský kontaktní gól ale Švédy neprobudil a Slováci i ve třetí třetině působili živějším dojmem a stále častěji se dostávali do zakončení.

All Marek Daloga really wanted was a hug after scoring his goal for Slovakia. #IIHFWorlds #SVKvsSWE pic.twitter.com/MqmgvwMSDM — IIHF (@IIHFHockey) 12 May 2018

Ve 46. minutě po Bucově teči favorita zachránil od vyrovnávací branky Hellberg, o minutu a půl později už se ale Slovensko zaslouženého vyrovnání dočkalo. Michal Krištof a Ladislav Nagy ujeli do přečíslení dva na jednoho, které druhý jmenovaný zakončil přesnou střelou na bližší tyč.

Slovensko bylo i nadále lepší, Švédové najednou nestáhali a vůbec nic jim nevycházelo. Naopak to byli Slováci, kteří měli ještě několik příležitostí strhnout vedení na svou stranu, jenže ani Ďaloga, ani Haščák neuspěli, a tak šlo utkání do prodloužení.

I v prodloužení byli Slováci o něco lepším týmem, pak ale fauloval Ďaloga a Švédsko mělo obrovskou příležitost rozhodnout, což se mu nakonec povedlo, byť šlo o spornou situaci. Mika Zibanejad dostal puk do sítě odrazem od bránícího Sekery a Švédové už se radovali, jenže Slováci si ještě vyžádali přezkoumání situace kvůli ofsajdu, který akci předcházel. Šlo o hraniční situaci a rozhodčí se nakonec rozhodli gól uznat. Slováci tak nakonec podlehli Švédsku trochu smolně 3:4 po prodloužení.

Mistrovství světa - Skupina A (PLATNÉ K 12. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Švédsko 4 4 0 0 0 19:2 12 2. Rusko 4 3 0 1 0 23:4 10 3. Česko 5 1 3 0 1 17:12 9 4. Švýcarsko 4 2 1 1 0 14:9 9 5. Slovensko 4 2 0 1 1 9:8 7 6. Francie 5 2 0 0 3 12:18 6 7. Rakousko 5 0 0 1 4 6:26 1 8. Bělorusko 5 0 0 0 5 4:25 0

Lotyšsko - Německo 3:1

Diváci čekali v utkání Lotyška s Německem na gól až do třetí třetiny, kdy Lotyši krásně vykombinovali bránící Němce i brankáře Treutla a Ronalds Keninš poslal puk do úplně odkryté brány. Do dvougólového vedení šlo Lotyško po patnácti vteřinách poslední části zásluhou přesné trefy Guntise Galvinše.

Za dalších šest minut zařídil Lotyšům dvougólové vedení Andris Džerinš, který se trefil mezi betony německého brankáře. Němci vzápětí dokázali snížit díky Dominiku Kahunovi, víc už ale nestihli, a tak si Lotyško připisuje do tabulky skupiny B tři body za výhru 3:1.

Mistrovství světa - Skupina B (PLATNÉ K 12. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. USA 5 3 2 0 0 28:7 13 2. Kanada 4 3 0 1 0 26:6 10 3. Finsko 4 3 0 0 1 25:5 9 4. Dánsko 5 2 1 0 2 10:15 8 5. Lotyšsko 4 1 1 1 1 11:13 6 6. Německo 4 1 0 2 1 12:12 5 7. Norsko 5 0 1 1 3 7:22 3 8. J. Korea 5 0 0 0 5 3:42 0