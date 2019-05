Slovensko 2019 bez hymny. Poslechněte si, jak hokej pronikl do hudby

„Oficiální hymnu šampionát nemá, ale svou písničku má maskot Macejko. Nešli jsme cestou, že by mělo celé mistrovství svou hymnu,“ řekla serveru iROZHLAS.cz členka organizačního výboru mistrovství světa v hokeji Michaela Grendelová.

„Macejková pieseň“ tak není oficiální písničkou celého šampionátu, ale má burcovat slovenské fanoušky při domácích zápasech stejně jako Macejko, medvěd s bačovským opaskem, což je maskot celého šampionátu.

Autor Ondrej Kandráč v písni výrazně odkazuje ke slovenské i české lidové tvorbě, zatímco úvod písně se ani příliš nesnaží zakrýt tuzemskou lidovku „Černé oči“, refrén tvoří jeden z nejslavnějších slovenských nápěvů Macejko, jen s hokejovým textem.

Oficiální písně šampionátů v posledních letech bývaly autorské. Když se mistrovství konalo na Slovensku naposledy, hymnu Life is a game nazpívala zpěvačka Kristina, o rok později ve Finsku a Švédsku zněly symphonic-metaloví Nightwish, v Praze a Ostravě 2015 zase Kabáti brousili nože a meče, jen trenéři a diváci možná byli po čtvrtém místě zralí na bypass.

Hokej v síni slávy

Každý třetí registrovaný hokejista na světě je z Kanady, takže se není co divit, že jestli někde hokej zanechal výraznou stopu v popkultuře, bylo to právě v zemi s javorovým listem na vlajce.

Nejslavnějším hokejovým zpěvákem od sedmdesátých let byl Stompin' (dupající, podle charakteristického podupávání levou nohou, pozn. red) Tom Connors. Jeho Hockey Song byl vloni na podzim dokonce zařazen do kanadské rokenrolové síně slávy. (Protože starý dobrý hokej je nejlepší hra, na kterou přijdeš. A nejlepší hra, na kterou přijdeš, je starý dobrý hokej.)

Hockey song zní na všech kanadských stadionech NHL, v torontské Scotiebank Areně (dříve známé jako Air Canada Centre) ho ale nevynechají na žádném domácím zápase. Tom Connors zemřel v roce 2013 a napsal hodně dalších písní o hokeji, jednou z posledních byla i Hockey Mom Tribute.

V roce 1976 se hokejovou hymnou stala píseň Come On Let’s Play od Billa Misenera (francouzskou verzi nazpíval Pière Senécal) v souvislosti se světovým pohárem. Příliš se ale nelíbila hokejistům Československa, kteří se sice dostali do finále, tam ale prohráli 0:6 a 4:5.

V USA od roku 1991 o hokeji zpívají The Zambonis (Rolby). Jejich píseň I Wanna Drive a Zamboni (Chci řídit rolbu) byla serverem bleacherreport.com vyhlášena třetí nejlepší hokejovou písní, hned po Tomu Connorsovi a kapele Tragically Hip a písni Fifty Mission Cap o zmizení bývalého hráče Toronta Billa Barilka. Ten zmizel v roce 1951, kdy Maple Leafs získali Stanley Cup, ale jeho tělo bylo nalezeno až v roce 1962 (kdy Toronto vyhrálo NHL znovu).

O hokeji se ale zpívá nejen v Severní Americe a nemusí jít vždy o folk nebo rock. Buffalo sice vypadlo, ale i tak v lotyšské nominaci chybí Zemgus Girgensons. Pětadvacetiletý centr probudil před čtyřmi lety ve své domovině hokejovou mánii a Lotyši ho milionem a půl hlasů poslali do All Star Game NHL. Hip-hopová dvojice OLAS mu k té příležitosti složila eponymní píseň a i když posluchači nemusí být fanoušci tohoto stylu, pokud vydrží k refrénu, těžko už pak vysloví jeho jméno jinak.

Jaromíre!

V české populární hudbě se výrazně odrazilo domácí mistrovství světa 2004. Okamžik, ve kterém Jaromír Jágr trefil ve čtvrtfinálovém rozstřelu pouze tyčku gólmana Tye Conklina, zhudebnila kapela Mig 21, protože v páté série trefil Andy Roach postup, který opravdu zabolel.

Národní smutek z těžkých porážek vystihla také pražská skupina Wohnout. Nezáleží, jestli jde o hokej či fotbal, aby přišel den, kdy (nejen) chlapi pláčou. Nejaktuálnější česká hokejová píseň je zase parahokejová a povzbuzovala český tým na cestě za medailí.