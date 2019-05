Nic s tím neudělám. Můžu jedině na sobě dál pracovat, říká Vrána k vyřazení ze sestavy

Ve svém prvním zápase v dospělé reprezentaci na mistrovství světa dal dva góly. A není to jen on, kdo je zvědavý, jestli se vrátí do sestavy na semifinále.

„To byste byl zvědavý, co? Oznámí nám to většinou v den zápasu,“ zasmál se Vrána. Nominaci na zápas ale už bude útočník Washingtonu jistě sledovat s vážnějším výrazem v obličeji.

„Dokud tým vyhrává, tak je samozřejmě všechno ok. Snažím se udržet v tempu, kdyby se náhodou něco stalo, nebo kdyby byl nějaký důvod měnit line-up, abych mohl naskočit,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu Sport Vrána.

Třeba gólman Pavel Francouz během turnaje říkal, že na konci dostanou případnou medaili stejně všichni z týmu a podobně přemýšlí Vrána.

„Jsem jen hráč a jsem tady od toho, abych makal. Přijel jsem sem z jednoho důvodu, a to udělat úspěch. Jestli se tak trenér rozhodl, tak se tak rozhodl. Já s tím bohužel nic neudělám, můžu jedině na sobě dál pracovat, abych byl připravený, kdybych dostal další šanci,“ řekl Vrána, který se naposledy trenéru Miloši Říhovi nevešel do sestavy.

Důvod? Soupeř. „Víme, že je brejkový hráč, víme, že je lehký a technický hráč. To by nám na Němce asi nesedělo,“ vysvětloval Říha.

Proti Kanadě s týmem z hráčů z NHL by ale Vrána touto optikou do semifinále zasáhnout minimálně mohl. Český tým bude mít o víkendu dvě možnosti, jak získat medaili.

„Je to velké lákadlo. Je to obrovské lákadlo, proto jsme tady, kvůli medaili,“ řekl Jakub Vrána.

Sobotní semifinále mistrovství světa proti Kanadě začne v 19.15 a Radiožurnál a Radiožurnál Sport ho bude vysílat živě. Na iROZHLAS.cz nabídneme online přenos.