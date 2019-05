Hledali jsme zbytečně moc nahrávek do prázdné branky, říká Simon po prohře s Ruskem

Dominiku, jak budete hodnotit duel s Ruskem?

Pozitivně určitě ne, když jsme prohráli. Musíme se od toho odrazit, najít věci, co jsme dělali špatně, co jsme dělali dobře, a soustředit se zase na další zápas.

Čím to bylo, že jste se v pondělí poprvé na turnaji nedokázali střelecky prosadit?

Možná jsme někdy hledali zbytečně moc nahrávek do prázdné branky. Docela jsme si vytvářeli šance, chvílemi jsme měli tlak. Občas nám trvalo, než jsme se dostali z jejich tlaku. Nepadlo to tam, musíme se víc tlačit do brány.

Mně přišlo, jako by na vás v první třetině dopadla nervozita, protože těch nepřesných přihrávek bylo na český tým až moc velké množství.

O nervozitě nevím, ale stoprocentně to od nás nebyl dobrý začátek a potom bylo těžší se z toho vzpamatovat. Dostali jsme se z toho, začali jsme hrát lépe a vytvářeli si šance, ale nestačilo to, protože mají výborný tým.

Co se z tohohle zápasu dá vzít jako pozitivní? Byl to pohyb, kterým jste Rusům stačili?

Stoprocentně. Pohyb tam byl, hledali jsme střely z druhé vlny, střely od obránců byly dobré. Byly tam i pozitivní věci, musíme se snažit být pozitivní, ať nás ten zápas nijak neskolí. Ale bylo tam hodně chyb a z nich se musíme poučit.

Znamená tahle prohra vůbec něco pro další vývoj turnaje?

Znamená, samozřejmě. Jdeme zápas od zápasu, chceme si vylepšit postavení ve skupině. Dneska se nám to nepovedlo a musíme se soustředit zase na další zápasy. Ukázali jsme, že umíme hrát dobrý hokej, takže se musíme odrazit a ukázat, že jsme silní.

Je problém, že vás teď čekají dva volné dny po prohře? Nechtěli byste třeba hrát hned znovu?

Já ne, vůbec na to nemyslím. Nevím, jak ostatní, ale snažíte se myslet na to, co děláte, a ne na to, co budete dělat za dva tři dny. Když o tom takhle mluvíte, ideální to není, ale zase máme čas na tréninky, takže si zatrénujeme a budeme pracovat na defenzivě a koncovce.