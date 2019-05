Švýcaři mají dobrý tým a nejsou žádný outsider. Hráli jsme dobře až od druhé třetiny, řekl útočník Kovář

Čeští hokejisté zakončili základní skupinu mistrovství světa výhrou. Švýcarsko porazili 5:4 a posunuli se zatím na druhém místo tabulky. Jestli na něm zůstanou, určí až večerní utkání Ruska se Švédskem. „Asi si to s kluky pustíme a budeme to sledovat," řekl po zápase se Švýcarskem reportérovi Radiožurnálu Sport útočník Jan Kovář. Bratislava 16:07 21. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kovář (vpravo) v souboji se Švýcarem Alexanderem Pallestrangem. | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

Jak hodnotíte hodně divoký závěrečný zápas základní skupiny?

Jsme rádi, že se nám podařilo vyhrát, dá se říct i tím, že Švýcaři museli hrát o tři body a odvolali gólmana. Ale takový je turnaj. Trošku hůř jsme do zápasu vstoupili, možná i kvůli tomu, že jsme předtím hráli zápasy s outsidery. Švýcaři hráli velmi dobře, dobře bruslili. Ale od druhé třetiny jsme hráli dobře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Od druhé třetiny jsme hráli dobře, říká Kovář po výhře nad Švýcarskem. Teď věří ve čtvrtfinále v Bratislavě

Mně přišlo, že jste začali hrát dobře asi od desáté minuty, protože tam byla hodně dlouhá pauza, když se rozbilo plexisklo. Od té doby jako byste začali bruslit.

Možná nám to trošku pomohlo, že se Švýcaři zasekli a měli trochu pauzu. Možná nám pomohlo i tohle, ale jsme rádi, že jsme vyhráli.

Co vám to ukázalo před čtvrtfinále? Že bruslařsky máte na to vyrovnat se i těm nejrychlejším týmům? Protože Švýcaři patří mezi nejlepší bruslaře.

Furt se zvedají a dohánějí tu špičku. Mají dobrý tým a nejsou žádný outsider.

Co jste říkal situaci před gólem na 2:1? Ten gól viděl z celé haly možná akorát Jakub Voráček.

Já si byl taky jistý, že to musí uznat. Měl jsem na to asi dobrý výhled a věřil jsem, že to gól bude.

Češi po urputné bitvě porazili Švýcary 5:4. Rozhodující gól trefil do prázdné brány Rutta Číst článek

Jak moc by bylo dobré, aby večer nevyhrálo Švédsko o tři góly a vy jste zůstali v Bratislavě? Vy jste pro to udělali asi všechno.

Asi by to bylo kruté, když si vezmete, že jsme ve skupině prohráli jediný zápas. Ale tohle nemůžeme ovlivnit, my jsme udělali všechno. Myslím, že jsme ve skupině hráli dobrý hokej, a uvidíme, co nám osud přinese.

Budete koukat na večerní duel mezi Švédskem a Ruskem?

Asi si to s kluky pustíme a budeme to sledovat.