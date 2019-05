Na začátku jsme měli obrovský respekt, stěžoval si Říha po porážce s Ruskem

Pět gólů proti Švédsku, sedm proti Norsku. V zápase s Ruskem se ale český tým zadrhl a prohrál 0:3. Podle trenéra a hráčů národního týmu za to mohl přehnaný respekt ze zvučného soupeře i špatné řešení gólových šancí. Bratislava 6:02 14. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Říha na střídačce národního týmu. | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

„Nedali jsme gól, bez toho se nedá vyhrát,“ shrnul po zápase hlavní problém českého týmu brankář Patrik Bartošák.

Hledali jsme zbytečně moc nahrávek do prázdné branky, říká Simon po prohře s Ruskem Číst článek

Národní tým nenavázal na dvě předchozí utkání proti Švédsku a Norsku, v nichž nastřílel dohromady 12 branek, a proti ruské sborné vyšel střelecky naprázdno. Přitom v první třetině svého soupeře přestřílel a hlavně v závěru zápasu si několik dobrých šancí připravil.

„Šance, které jsme si vytvořili, jsme hráli jako Rusové do prázdné brány, do šířky,“ stěžoval si po zápase trenér Miloš Říha.

Rusy dvakrát zachránila branková konstrukce, jindy zase výborný brankář Andrej Vasilevskij. Třeba na konci druhé třetiny, když se před ním ocitl úplně sám Jan Kovář a zkoušel ho překonat bekhendovou kličkou.

„Měl jsem to asi udělat jinak, zvolit něco jiného. Hned jak jsem vystřelil, tak jsem věděl, že mě gólman má a že si to pohlídal,“ vyčítal si Kovář po zápase.

Většina českých šancí ale přišla až v závěru zápasu, když už Rusové vedli o dva góly. Především v úvodu byli nebezpečnější Rusové.

„Myslím, že na začátku jsme měli obrovský respekt, to jsme nečekali ani my na střídačce,“ řekl Říha.

„Měli nás dobře přečtené, hlídali si Vorase (Jakuba Voráčka - pozn. redakce), hlídali si křižné přihrávky. Nemyslím, že by oni dělali něco tak speciálního, spíš my jsme se měli víc rozproudit. Měli jsme víc střílet a něco tam dotlačit,“ dodal obránce Radko Gudas.

Říha chválil oslabení a připravuje se na Lotyše

Kouč Říha ale i přes porážku hledal na hře svých svěřenců pozitiva. Jedním z nich byla zvládnutá oslabení.

„Musím pochválit kluky, že jsme úplně perfektně zvládli oslabení. Takhle jsme si to malovali a oni to perfektně zvládli. Oslabení bylo proti tak těžkým přesilovkám, jako Rusové mají, perfektní.“

Rusko - Česko 3:0. Národní tým poprvé na mistrovství světa prohrál, sborné nedal ani gól Číst článek

Národní tým tak už má za sebou i souboj s druhým favoritem skupiny B a čekají ho zápasy s papírově slabšími mužstvy. Ztráta motivace proti méně atraktivním soupeřům ale podle hráčů nehrozí.

„Všichni víme, za čím jdeme a jaký máme cíl, takže bych v tom neviděl problém,“ řekl Kovář.

„Nemyslím, že bude těžké se soustředit nebo namotivovat. Potřebujeme co nejlepší pozici do vyřazovacích bojů. Víme, o co se hraje,“ doplnil Gudas.

Teď čeká českou reprezentaci dvoudenní volno, ve čtvrtek pak Říhovi svěřence čeká v 16.15 Lotyšsko.

„Díval jsem už včera na jejich zápas. Lotyši dobře bruslí, jsou to velcí srdcaři, hrají jednoduše brejkové situace, takže se na to musíme připravit,“ říká český trenér.