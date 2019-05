Musíme si věřit, šance na medaili ještě je, burcuje Frolík před zápasem o bronz

„Teď po zápase to bolí, je to nepříjemné. Finále nám pořád uniká a nějak se tam nemůžeme dostat. Ale musíme si věřit, šance tam je. Musíme vědět, že ta medaile tam ještě je a snažit se ji získat,“ říkal po zápase útočník Michael Frolík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Musíme si věřit, šance na medaili ještě je, říká Frolík před zápasem o bronz

Národní tým prohrál s Kanadou vysoko 1:5. Rychle se ale snažil přepnout v hlavě na zápas o bronz. Rusové sice mají čtyři hodiny víc na odpočinek, prohráli už odpoledne, ale to by nemuselo hrát roli. Mluví o tom trenér Miloš Říha, který zná ruskou mentalitu.

„Myslím, že jsou na tom ještě hůř, protože je zajímá jen vítězství. Buď budou hrát s takovou lehkostí, že hodí všechno za hlavu, čehož my musíme využít, být trpěliví, organizovaní a disciplinovaní. A nebo to bude všechno jinak,“ popisuje trenér Miloš Říha, co všechno a jak by mohlo mít vliv na výsledek zápasu o bronzovou medaili.

Rusové mají v Bratislavě tým nabitý hvězdami z NHL, vlastně ani nemohou sestavit silnější mužstvo. A je také pravda, že po prohře v semifinále vypadali lidově řečeno daleko víc zbitě než čeští reprezentanti. Ti touží po sedmi letech konečně získat medaili.

„Na tu placku čekáme dlouho a teď je důležité, abychom to srovnali v hlavách, nepodlehli tomu, že hrajeme s Rusy a že jsme jim nevstřelili branku. Abychom se na to vyprdli a dali do toho zápasu všechno,“ burcuje Miloš Říha.

O medailový závěr mistrovství světa bude národní tým hrát v neděli od 15.45. Radiožurnál bude zápas vysílat živě, iROZHLAS.cz nabídne online přenos.