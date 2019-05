Bez medaile, ale se ctí. Většina hráčů má zájem i nadále reprezentovat a ukončit čekání na cenný kov

„Dali jsme do toho všechno. Jsem na všechny kluky pyšný za to, jakou práci odvedli,“ řekl Radiožurnálu po utkání o třetí místo Ondřej Palát. Útočník Tampy byl jedním z jedenácti posil národního týmu na mistrovství světa.

Trenér Říha hráče ostřílené zápasy nejlepší soutěže světa vhodně doplnil o hokejisty z nižších soutěží ze zámoří a evropských lig, včetně té české. Herně se Češi prezentovali útočným hokejem. Odehráli naprosto vyrovnané bitvy s těmi nejlepšími celky. O to víc mrzela porážka v boji o bronzové medaile od Ruska až v samostatných nájezdech.

„Je to asi největší zklamání kariéry, ale zase si myslím, že pro ty mladé kluky, kteří tu byli poprvé nebo podruhé, se ukázalo, že když tým drží při sobě a mentálně se na to připraví, tak jde hrát proti každému týmu,“ řekl Jakub Voráček.

„Doufejme, že budou mladí kluci do budoucna rádi jezdit a budeme předvádět minimálně stejný hokej, jako jsme předváděli tady. Doufám, že jsme lidi naším hokejem bavili, ale bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce. Život jde dál, kariéra taky, ale nedá se nic dělat,“ potvrdil svou roli lídra kapitán Jakub Voráček i rozhovoru po smutné prohře.

Češi tak odjíždí z Bratislavy sice bez medaile, ale s vidinou toho, že je v jejich silách v blízké budoucnosti vrátit český hokej na stupně vítězů.

„Šance získat medaili byla velká, ale bohužel se to nepovedlo. Jestli mě trenéři budou chtít, tak bych chtěl určitě pokračovat,“ prohlásil Michal Řepík a podobně mluvila většina hráčů. Za rok ve Švýcarsku budou mít reálnou šanci už osmileté čekání na cenný kov z mistrovství světa ukončit.