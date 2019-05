Člověk musí mít emoce a hru pod kontrolou, radí Eliáš jak se na šampionátu vyhnout hře v oslabení

Po obratu zápasu s Lotyšskem a vítězství 6:3 nastoupí čeští hokejisté v pátek na mistrovství světa od 20.15 proti největšímu oustiderovi skupiny B. Itálie je po čtyřech utkáních na posledním místě tabulky a ještě nedala ani gól. Češi by tak mohli vylepšit věci, které jim zatím na turnaji moc nešly. Jednou z nich je hrát bez zbytečných faulů. Praha 16:56 17. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý hokejista Patrik Eliáš (vlevo) v airstreamu Radiožurnálu Sport | Zdroj: Český rozhlas

„Člověk musí mít svoje emoce a hru pod kontrolou. Musí vědět, kde je hranice, což je samozřejmě pro některé kluky trošku těžší, protože jsou zvyklí třeba z NHL na nějakou úroveň rozhodování. Na mezinárodním poli, a to vím z vlastních zkušeností, to bylo kolikrát strašně frustrující, protože měřítko bylo úplně jiné,“ popsal expert Radiožurnálu Sport Patrik Eliáš.

Bývalému vynikajícímu hokejistovi se líbí odhodlanost českého týmu. „Nenechají si nic líbit, stojí jeden za druhým. Souhlasím ale s tím, že občas už překročí hranici a měli by se více soustředit jen na hru,“ řekl Eliáš s tím, že zbytečných faulů je v české hře zatím víc, než by bývalo bylo zdrávo.

„Každý trenér vám řekne, nebo alespoň nám to říkali, že faul v útočné třetině je hloupý, zbytečný. Naopak když už se dělá faul v obranné třetině, tak musí být takový, že musí létat nohy i ruce, když se musí třeba zabránit brance,“ vysvětlil expert Radiožurnálu.

Podle Eliáše se to ale „nedá srovnávat s jinými sporty, třeba s fotbalem, kde se někdy dělají i taktické fauly“. „V hokeji je to v tom, že hráč už třeba nemá energii to dobruslit, nebo někdo pod nohama nechá úplně zbytečně hokejku a tak dále. Je to spíše o chytrosti a o správném rozhodnutí hráče,“ myslí si bývalý kapitán New Jersey Devils v NHL, jehož dres už visí pod stopem tamní haly.

O faulech by neměla být řeč

Třiačtyřicetiletý Eliáš má ze své dlouhé kariéry spoustu zkušeností, jak se zbytečným faulům vyvarovat.

„Opravu si myslím, a stojím si za tím, že i tohle trenér ovlivní pevně danou disciplínou. My jsme to měli třeba nastavené i tak, že když někdo dělal hloupé fauly, tak pak jednoduše nehrál, protože dostal tým do oslabení, což může ovlivnit konečný výsledek. A to, že kolikrát tam jsou rozhodnutí rozhodčích, se kterými nesouhlasí jak hráči, tak i trenéři, tak to se samozřejmě stane. Reakce na to je kolikrát správná, ale nemůže to být za každou třetinu třeba pětkrát,“ radil českému týmu Eliáš.

I proti Itálii by podle Eliáše mohly fauly vedoucí k oslabením národnímu týmu zkomplikovat jím očekávaný pohodový průběh utkání. „Tím, že páteční soupeř není tak kvalitní, tak by neměla být o faulech vůbec řeč. Samozřejmě je tento zápas o tom, aby si kluci odehráli své, dostaly se všechny čtyři pětky do zápasu, a tak si třeba někteří kluci, kteří jsou více vytěžovaní, trošičku odpočinuli,“ popsal expert Radiožurnálu Sport.

Hráči si ale podle Eliáše nesmí odpočinout herně. „Musí do toho jít naplno tak i tak, ale nebudou hrát třeba tolik minut. Bude dobré, aby proti takovému slabšímu týmu dobře naskočili do zápasu, aby měli pohodu, což třeba pomůže i dalším hráčům, jako těm, kterým se zatím v turnaji tolik bodově nedaří nebo se nedostali tolik do hry, aby se rozjeli,“ dodal Patrik Eliáš.

