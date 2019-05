‚Jsem rád, že se vyplatilo počkat.‘ Petr Zámorský se proti Lotyšsku představí poprvé na šampionátu

České hokejisty čeká po dvou dnech volna na mistrovství světa zápas s Lotyšskem. Po příletu z Dallasu to bude první utkání na šampionátu pro Radka Faksu. Stejně je na tom obránce Petr Zámorský. Ten je sice s týmem v Bratislavě od začátku, ale na příležitost si musel počkat. Bratislava 15:57 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Petr Zámorský na tréninku národního týmu v Bratislavě | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Nebylo to krátké. Dohromady i s celou přípravou bylo to čekání takové nepříjemné, takže jsem rád, že se vyplatilo počkat si a zasáhnout do zápasu,“ raduje se ve vysílání Radiožurnálu Sport Petr Zámorský, že se ve čtvrtek večer představí poprvé na světovém šampionátu na Slovensku.

Obavy či nervozita ho ale před zápasem netrápí. „Je to jenom hokej. Určitě se ale těším.“ Když nehrál, tak utkání týmu pozorně sledoval. „První dva zápasy byly super, velmi kvalitní a odmakané na 100 procent. S Ruskem to trošku nevyšlo, ale to tak někdy bývá. Doufám, že ve čtvrtek navážeme na první dva zápasy,“ věří Zámorský.

Po rozbruslení před večerním zápasem s Lotyšskem ale svou roli v mužstvu šestadvacetiletý ofenzivní obránce ještě neznal: „Ještě nás čeká porada, kde si myslím, že mi trenér upřesní, co přesně a jak se bude hrát. Zatím jsme se o tom nebavili.“

Zámorský tušil jen svého parťáka v obranné dvojici, kterým by měl být David Sklenička „Myslím, že ne, že kluci jsou na přesilovku jasní, takže si myslím, že asi není potřeba to nějak měnit,“ předpokládá Petr Zámorský s tím, že do formací určené pro přesilové hry nezasáhne.

Češi nastoupí proti Lotyšům na mistrovství světa ve čtvrtek ve 20.15. Český rozhlas ho odvysílá na Radiožurnálu i na speciální stanici Radiožurnál Sport. Sever iROZHLAS.cz chystá online přenos.