Český národní tým by mohl posílit útočník Radek Faksa. Bek Roman Polák na šampionát nepojede

Trenéři hokejové reprezentace mají zájem o útočníka Radka Faksu, který s Dallasem vypadl z boje o Stanley Cup. Naopak jeho spoluhráč z týmu Stars, obránce Roman Polák, se na mistrovství světa na Slovensku nepředstaví. Bratislava 14:02 8. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Radek Faksa i bez helmy bojuje o puk během šestého zápasu série mezi Dallasem Stars a St. Louis Blues | Foto: Jerome Miron | Zdroj: Reuters

Faksa s Polákem prožili ve druhém kole play-off NHL hodně bolestné vyřazení. Dallas vedl nad St. Louis 3:2 na zápasy, následně ztratil šesté utkání doma a v noci na středu prohrál texaský klub rozhodující sedmý duel až ve druhém prodloužení.

O postupu St. Louis do semifinále NHL rozhodl gól z 86. minuty. Faksovi s Polákem tak skončila sezona Číst článek

„Radka Faksu jsem kontaktoval a akorát seděl v letadle na cestě zpátky. Uvidíme ve čtvrtek, až se nám ozve. S Romanem Polákem nepočítáme,“ řekl po středečním tréninku novinářům asistent trenéra Robert Reichel.

Zásadní pro příjezd pětadvacetiletého centra do Bratislavy, kde odehrají Češi základní skupinu, bude výstupní prohlídka.

„Zájem o Radka máme. On sám chce reprezentovat, jak nám říkal už v sezoně, ale musí samozřejmě ještě projít lékařskou prohlídkou. Musí se k tomu vyjádřit také generální manažer, čekají ho pohovory,“ uvedl generální manažer národního týmu Petr Nedvěd.

„Když to všechno půjde hladce a dostane zelenou, budeme se samozřejmě snažit o to, aby za nám dorazil co nejdřív. O něco chytřejší budeme možná ve středu večer, nebo ve čtvrtek dopoledne. Zatím nemá cenu o tom nějak spekulovat,“ doplnil Nedvěd.

Připustil, že svou roli může sehrát i náročnost sezony, kterou má Faksa za sebou. „Hráč může třeba po sezoně změnit názor, může být zklamaný z vývoje série, ale nemyslím si, že tohle by u Radka mělo nastat. Musíme počkat. V mých očích je teď alfou a omegou zdravotní prohlídka, protože po dvou kolech play-off v NHL má asi každý nějaké bolístky, tak snad je zdravotně v pořádku,“ uvedl Nedvěd.