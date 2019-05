Česká hokejová reprezentace trénuje v Bratislavě. Na stadionu to ale ještě na blížící se šampionát nevypadá

Dobrovolníci tu zatím sundávají fólie z velkých palet, na kterých je třeba víno či talíře, o kousek dál vysokozdvižní vozík nebo také pípa na pivo, a když se podíváme ještě dál, tak uvidíme malý sklad popelnic. To vše v místě, kde bude mix zóna, tedy místo pro rozhovory na šampionátu.

A kousek vedle trénuje český tým, jako první ze všech ve skupině v Bratislavě. „Je vyzdobená kabina, hned to na člověk dýchne,“ říká Radiožurnálu nejstarší český reprezentant obránce Jan Kolář.

Cestou na led tréninkové haly ještě musel projít kolem různých beden a organizátoři během tréninku v hale nalepovali šipky, kde je například prádelna. Kromě šaten to v Bratislavě jednoduše nevypadá, že se tu v pátek bude hrát zápas mistrovství světa.

To je ale v místě dění šampionátu touto dobou normální stav. A hokejistům to nevadí. „Já jsem radši tady dřív. Člověk si může vyzkoušet halu, led, mantinely a všechno. Určitě to tak není na škodu, že tady jsme o chvilku dřív. Kabina je veliká, což je super. Myslím, že je větší, než jsme tu měli minule, která byla, co si pamatuji, taková menší. Zázemí a všechno je tu parádní, takže dobré,“ popisuje útočník české hokejové reprezentace Michael Frolík.

Další trénink bude mít národní tým dnes dopoledne. A první zápas světového šampionátu odehraje v pátek večer proti Švédům.