V NHL se pro mistrovství světa uvolnili Voráček a Gudas. Trenér Říha zatím řeší potíže v brankovišti

Trenér české hokejové reprezentace Miloš Říha má s národním týmem za sebou první týden přípravy na mistrovství světa, které startuje na Slovensku na začátku května. Reprezentační kouč dává tým dohromady poměrně pomalu. Zatím je nutné počkat, jak se vyvine situace v NHL a v extralize, zdržením je i fakt, že zatím ani jeden z brankářů neví, jestli se k národnímu týmu připojí. Praha 11:13 31. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české hokejové reprezentace Miloš Říha | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Těšil jsem se jako malé dítě, protože přeci jen číst ty zprávy, jezdit po zápasech, které můžu jen sledovat a dělat si zápisky… to papírování a sledování prostě není pro mě. Těším se na praxi a práci,“ řekl Radiožurnálu Miloš Říha na začátku prvního srazu.

Tým se teprve tvoří a jen velmi těžko můžeme virtuálně psát jména na soupisku českého týmu. A tak se zaměřme zatím na jeden post – na brankáře. Jmen je samozřejmě mnoho. A jedním z aspirantů na národní dres je jistě gólman Jekatěrinbugu Jakub Kovář.

Mrázek vychytal naděje Philadelphie na play-off, ke třiceti zákrokům přidal asistenci Číst článek

„Pořád nějak laboruje s nohou, chce si to dát dohromady a je tam trošku problém s tím, že se malinko bojí toho, že by dopadl tak, jak dopadl minule. Myslím si, že se nemá čeho bát. Jeho vrchol, který chtěl, mu trošku nevyšel a teď má v sezoně druhou šanci, druhou motivaci a měl by to vzít. Měl by to zkusit a měl by tomu hlavně věřit, že se tam dostane,“ říká o Jakubu Kovářovi trenér Miloš Říha.

„My ho nepřesvědčujeme, on se musí rozhodnout, jestli je zdravotně v pořádku. Rozhodnout se musí sám. My jsme mu nabídku dali, on to ví a teď to záleží na něm, ale my bychom byli samozřejmě rádi, kdyby přišel, vzal si to za své a zabojoval,“ přibližuje Říha.

Kovář už má v Jekatěrinburgu po sezoně, týmu sice vychytal první místo ve východní konferenci, ale play-off už pro Avtomobilist skončilo. Kovář si tak alespoň vychytal smlouvu na další dva roky.

Voráček a Gudas jsou volní

V posledních letech hrál v brankovišti národního týmu důležitou roli Pavel Francouz, ten je ale teď ve Spojených státech na farmě Colorada, kde to vypadá na postup do play-off.

V první nominaci hokejistů před mistrovstvím světa je 15 krajánků z KHL i zlínský Tomáš Fořt Číst článek

„Tam záleží, jak bude chtít, jak se s ním dohodneme, jakým způsobem mezi námi proběhnou komunikace. Ještě má sezonu, takže my mu volat nebudeme. Samozřejmě že kontakty jsou, i s Voráčkem a Gudasem, ale pořád to není stoprocentní. Je to o tom, jestli by měli chuť – to jsou naše první otázky.“

Říha zmínil dvě zásadní jména – Jakub Voráček a Radko Gudas – nejde o brankáře, ale o hráče Philadelphie Flyers, útočníka a obránce.

Jiný český hráč v NHL – a také další případný adept na místo v brance českého týmu – Petr Mrázek měl lví podíl na jistotě Philadelphie, že letos do play-off NHL nepostoupí. Český brankář v sobotu večer vychytal 32 zákroky vítězství Caroliny proti Flyers 5:2, stal se druhou hvězdou utkání a uvolnil tak Voráčka s Gudasem pro mistrovství světa.

Teď už bude záležet jen na tom, jestli se rozhodnou reprezentovat, což již dříve avizovali.

️| Češi se dnes poprvé sešli ve finální přípravě na MS. Hlavní kouč #narodnitym Miloš Říha už pomalu vyhlíží i velké posily ze zámoří. #jakolev pic.twitter.com/4HdNKAB05P — Hokejový nároďák (@narodnitym) 25 March 2019