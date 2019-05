Palát, Faksa, Vrána. Do druhého útoku reprezentace se posouvá expert na vhazování z Dallasu

První dva útoky má hokejová reprezentace na mistrovství světa i nadále složené z hráčů z NHL. Jen v tom druhém je malá změna. Mezi Jakuba Vránu a Ondřeje Paláta se na vhazování bude stavět Radek Faksa. Bratislava 18:01 15. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Faksa na prvním tréninku s reprezentací | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Uvidíme v zápase. Všichni tři hrají v NHL, jsou na něco zvyklí. Jako lajna by mohli šlapat, ale ukáže nám to zápas,“ vyhlíží pro Radiožurnál možnou spolupráci tří hráčů z NHL asistent trenéra Robert Reichel.

Příjezd Faksy aktuálně odnesl Filip Chytil, který bude v pozici třináctého útočníka. A Faksa tak hrát místo něj s hokejisty, které po hokejové stránce zná.

„Byl to první trénink, ale s Ondrou Palátem se známe už nějaký ten rok, trénujeme spolu v létě. S Kubou Vránou už jsme spolu hráli ve dvacítkách, tak by to mohlo fungovat,“ přemýšlí Radek Faksa.

Útočník Dallasu zvládá v NHL víc herních situací, platný je velmi často na vhazování. Učí se od zkušeného muže, tím je v organizaci Stu Barnes se stovkami zápasů v NHL.

„Budu hrát odzadu a vybojovávat pro kluky puky. Palič s Vráničem jsou dobří v útoku, takže jim to budu házet do křídel. Můžeme hrát nahoru i dolů,“ vymýšlí Radek Faksa, jak by mohl jeho útok fungovat.

A doplňuje ho jeho spoluhráč z útoku a také letní tréninkový parťák Ondřej Palát: „Je to výborný centr a je dobrý na buly. Jeden z mála centů, co je dobrý na vhazování. To je to, co teď potřebujeme.“

S novým útokem Palát, Faksa, Vrána Češi nastoupí proti Lotyšům na mistrovství světa ve čtvrtek ve 20.15.