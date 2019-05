Mohl to být úplně jiný zápas, lituje neproměněných šancí proti Kanadě kapitán Voráček

Čeští hokejisté si na mistrovství světa zahrají zápas o třetí místo. Myšlenky na finále jim sebrala Kanada, které podlehli 1:5. K semifinálové výhře zámořského týmu navíc Češi pomohli zahazováním šancí a hned několika chybami v obraně. Bratislava 9:51 26. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Voráček a Tomáš Zohorna po utkání s Kanadou. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Byly to góly z obrovské chyby, volní hráči a to rozhodovalo,“ uvědomuje si Tomáš Zohorna.

Při první gólu využila Kanada zaváhání obrany i brankáře Patrika Bartošáka, který neměl čisté svědomí ani při druhé brance soupeře už po deseti sekundách druhé třetiny, kdy se nechal překvapit rychlým objezdem branky. Možná právě to byl zlomový okamžik celého utkání.

„Já bych neřekl. Věděli jsme, že když budeme bruslit, že si šance vytvoříme. Mohl to být úplně jiný zápas. Kdybychom dali za stavu 3:0 jeden gól, tak se trošku zvedneme. Ale oni pak ujeli z brejku, dali na 4:0 a už bylo po zápase,“ konstatuje kapitán Jakub Voráček.

Čeští hokejisté si opravdu během celého utkání vytvářeli dostatek možností na vstřelení branky. Ale ve skupině velmi produktivní tým tentokrát ze šancí nevytěžil dlouhé minuty nic. Nepomohlo ani míchání sestavou, kterým se už od poloviny utkání pokoušeli trenéři dodat týmu impulz

„Snažili se to něčím rozhodit, nějaké lajny přehodit a něco změnit. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale jejich gólman chytal výborně. Asi jsme mu málo clonili a on to všechno pochytal,“ doprovodil pokrčení ramen zklamaným mlasknutím Michael Frolík.

Čeští hokejisté se tak gólově dokázali prosadit až za stavu 5:0 pro Kanadu. Tomáš Zohorna se tak stal prvním českým střelcem v semifinále světového šampionátu od roku 2012.

„To je hezké, ale jsme tu jako tým a chceme medaili. Kdo dal nějaké góly, to nám je jedno. My chceme medaili,“ říká Zohorna.

O tu budou bojovat čeští hokejisté v neděli od 15.45 proti Rusku. Radiožurnál bude utkání vysílat živě, na iROZHLAS.cz nabídneme online přenos.