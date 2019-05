Kouč Říha pomalejší start čekal. ‚Od druhé třetiny Lotyši neměli šanci,‘ řekl o obratu

„Je důležité, že mužstvo je zdravé. Když se něco řekne, přijde impuls a práce. Ve druhé třetině přišla neskutečná práce. Tam nebylo vidět jediného hráče, že by odpočíval, hráči začali pracovat nohama a začali být agresivnější. Některé fauly byly zbytečné, to jsme si řekli. Ale obrat jsme si zasloužili,“ řekl po zápase na Radiožurnálu s Lotyšskem trenér národního týmu Miloš Říha.

Po první třetině český tým prohrával 0:2. Jak vám bylo?

Nějak tak jsem to předpokládal, od rána jsem to cítil. Jak Kuba Voráček jako lídr přijel pozdě, tak všichni čekali, co bude. Čekal jsem, že se nevzbudíme brzy, nebylo to příjemné. Lotyšsko je těžký soupeř. Když vedou, dokážou si počkat na brejkové situace, ale proti nám neměli od druhé třetiny šanci.

Takže jste byl v klidu?

No, v klidu jsem nebyl. Věřil jsem, že takhle hrát nemůžeme.

Blesklo vám hlavou, že ztratit s Lotyšskem by mohla být komplikace?

Blesklo, protože jste to psali. Psali byste, že by to byla katastrofa a jestli se dostaneme do čtvrtfinále. To mi problesklo, ale jen na chvíli.

Na začátku druhé třetiny jste měli pětiminutovou přesilovku. Měli jste tlak, ale snížili jste až na jejím konci.

Už z toho tlaku bylo vidět, že v obraně nejsou tak organizovaní. Rozhodili jsme je věcmi, které jsme si řekli – nastřelováním puků do brankoviště, tlakem na brankáře a na obranu. Už ani nevyhazovali puky tak důsledně a nečekali na brejky. To všechno zápas ovlivnilo.

Jaká je pro vás hlavní zpráva ze zápasu?

Pořád si sedáme. Zase hrál Faksa a útoky v jiném složení. Třeba Rusové a Švédové už to mají dané a hrají tak, aby se našli. My se neustále hledáme, máme ještě tři zápasy, aby si to sedlo do dokonalosti, kterou chceme.

Je dobře, že se sestava pořád mění?

Je dobře, že už jsme všechny dopsali. Už nikdo nepřijde a nikdo nás neopustí. Ta parta zůstane spolu.

Je možné, že se sestava po dalším zápase ustálí?

Ne. Konkurence je zdravá a dobrá. Nikdo nikomu nezávidí, naopak. Oba kluci, co seděli – Filip Chytil a Milan Gulaš – byli vtažení do atmosféry, to je pozitivní.

Bude Milan Gulaš v sestavě na Itálii?

To nevím. Do dvanácti mám čas.

Další zápas hraje národní tým už v pátek od 20.15 proti Itálii, která zatím na šampionátu nevstřelila gól. Český rozhlas utkání odvysílá na Radiožurnálu i digitálním Radiožurnálu Sport. Server iROZHLAS.cz chystá online přenos.