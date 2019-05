OBRAZEM: Dvě třetiny napětí, pak český postup do semifinále

Česká hokejová reprezentace se poprvé od roku 2015 dostala do semifinále mistrovství světa. V sobotu se utká stejně jako před čtyřmi lety s Kanadou. Tým Miloše Říhy rozhodl o vítězství nad Německem 5:1 ve třetí třetině.

Říha po vítězném čtvrtfinále: Český hokej se zase posunul malinko výš Číst článek

„Gól Kuby Voráčka pak mužstvo uklidnil. On se snažil, chtěl to rozhodnout. První lajně to nešlo, ale počkala si na chvíli, kdy to rozhodla. Ale nejen oni, všechny lajny skórovaly, byly v pořádku a hráči doplňovali jeden druhého,“ zhodnotil zápas na Radiožurnálu trenér národního týmu Miloš Říha.

Klíčovým hráčem zápasu byl Jan Kovář, který ve druhé třetině otevřel skóre a zároveň ho v závěru do prázdné branky uzavřel. Po jedné brance přidali Jakub Voráček, nechytatelnou ranou Dominik Kubalík a dočkal se i Ondřej Palát. Patrik Bartošák v brance pomohl 21 zákroky.

V semifinále se hokejová reprezentace utká, stejně jako před čtyřmi lety, s Kanadou. V Bratislavě je úvodní buly naplánováno v sobotu na 19 hodin a 15 minut. Chystají se i velkoplošné obrazovky na pražské Staroměstské náměstí.

Radiožurnál i digitální stanice Radiožurnál sport odvysílají v semifinále v přímém přenosu. Server iROZHLAS.cz nabídne textový online.