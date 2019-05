Měli jsme nohy v písku, prohlásil Voráček. Národní tým ve čtvrtfinále ukázal vůli, kapitán rozhodl

Jaký to byl zápas? Z tribuny vypadal hodně dlouho nervózně?

Po bruslařské stránce jsme si něco vytvořili, ale určitě to nebyl náš nejlepší zápas. Měli jsme nohy v písku, aspoň já. Ale věděli jsme, že to urveme vůlí. Že když neuděláme nějakou chybu, tak góly dáme. Byli jsme trpěliví a napadalo to tam.

Přesto jste jednu chybu udělali. Nepochyboval jste ani ve chvíli, kdy Patrik Bartošák špatně rozehrál?

Na pochyby není čas. Bylo to 1:1 a já se musel soustředit na to, abychom něco udělali v útoku. Příprava na třetí třetinu byla stejná, jako kdyby to bylo 1:0, tam se nic neměnilo.

Ve třetí třetině jste měl velkou odvahu. V přečíslení jste volil střelu a nakonec i dorážku. Blesklo vám hlavou, že to musíte jako kapitán strhnout?

To ne. Kdybych jel zleva, volím nahrávku, protože Frolda by to měl na volej. Takhle by ta nahrávka byla těžká, měl bych to přes celé tělo. Věděl jsem, že když vystřelím, že to může propadnout, odrazit se. Nakonec se to odrazilo ke mně a já puk jenom zametl.

Dovedl jste jako kapitán reprezentaci do semifinále mistrovství světa. Jaký je to pocit?

Krásnej. Nakonec jsme ukázali, že vůli máme. Třetí třetina byla z naší strany skvěle sehraná.

Jak se těšíte na semifinále s Kanadou, která senzačně otočila zápas se Švýcarskem?

Bude to těžké, dobře bruslí. Je jedno, jaký tady mají tým, je hrozně kvalitní. My si musíme orazit, protože i když to nevypadalo, čtvrtfinále nás stálo hrozně moc sil. Němci hráli hodně fyzicky, hodně jsme se nabruslili. Stojí ve středním pásmu a když jsme měli do třetiny, museli jsme se dostal přes čtyři hráče.