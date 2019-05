Podcenit soupeře? Nepřipadá v úvahu, říká před zápasem s Němci hokejový brankář Pavelec

Česká hokejová reprezentace splnila povinnost a na mistrovství v Bratislavě postoupila ze skupiny. Ve čtvrtek se ve čtvrtfinále střetne s Německem. A má být jasným favoritem zápasu. „Podcenění soupeře nepřipadá v úvahu, kluci moc dobře vědí, o co v zápase jde,“ říká bývalý gólman Ondřej Pavelec v pořadu Host Radiožurnálu Sport. Host Radiožurnálu Sport Bratislava 16:26 23. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Pavelec | Foto: Roman Štětina

Ještě ve čtvrtek dopoledne Ondřej Pavelec tipoval, že zápas s Německem dopadne 5:1 ve prospěch Čechů. A optimista je prý pořád. „Máme lepší tým než Němci. Myslím, že to bude mít lehčí průběh, než si všichni myslí,“ říká v rozhovoru s Vojtěchem Bidrmanem.

Kdo bude chytat?

Český tým na v turnaji na Slovensku nemá jasnou brankářskou jedničku. Ve čtvrtek proti Němcům by měl jako brankář nastoupit Patrik Bartošák.

„Bylo by to logické, odchytal poslední důležitý zápas. Z mého pohledu by byla chyba, kdyby nechytal tohle utkání,“ soudí Ondřej Pavelec.

On sám prý situaci, kdy by někdo z brankářské trojice nevěděl, kdo v zápase vlastně nakonec nastoupí, nezažil. „Těžko můžu posoudit, jak moc to brankáře dokáže ovlivnit. Zatím se s tím ale perou statečně,“ shrnuje. „Jsou tu tři gólmani, ale zatím to nevypadá tak, že by je to nějak rozhodilo.“

Ve čtvrtek odpoledne mluvčí českého národního týmu zveřejnil, že Češi nastoupí právě s Patrikem Bartošákem v brance. Jako dvojka bude na střídačce připraven Šimon Hrubec místo Pavla Francouze, který je zraněný.

Zažil někdy on sám soupeření mezi brankáři? A od koho se toho v kariéře nejvíc naučil? I to se dozvíte v záznamu celého rozhovoru.