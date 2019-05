Říha po vítězném čtvrtfinále: Český hokej se zase posunul malinko výš

„Na začátku jsme byli trošku zakřiknutí, byť jsme tam měli šance. Němci byli zarputilí a my jsme špatně kombinovali, dělali jsme chybičky na modrých čarách, oni drželi střední pásmo. Pak jsme dali důležitý gól, to nás uklidnilo. Byl to kolektivní výkon, od prvního do posledního hráče,“ zhodnotil zápas trenér českého národního týmu Miloš Říha.

Semifinále v sobotu po sedmé večer. České hokejisty můžete sledovat na Staroměstském náměstí Číst článek

Byly to na střídačce velké nervy?

My to nestačíme vstřebávat. Musíme hledat možnosti, abychom mohli hráčům něco říct a poradit. Na to nervy nemáte čas.

I tak, spadl vám kámen ze srdce, že jste důležitý zápas zvládli?

Pro mě? Pro nás jako pro tým je důležité, že jsme se po dlouhé době prosadili mezi první čtyřku a fanoušci nepřijeli jenom tak. Český hokej se zase posunul malinko výš. Neříkám, že je to úplně nahoře, ale něco je vidět a kluci tomu dávají všechno.

Byla na mužstvu vidět velká trpělivost?

Postavili jsme to na ní a kluci si dali říct. Se Švýcarskem to bylo bláznění, oni si to řekli, my jsme jim to ještě připomínali. Tlak byl obrovský, Němci přijeli a neměli co ztratit, vystupovali naprosto suverénně. My jsme těžili z trpělivosti, kázně a disciplíny. Ani jsme nebyli tolik vylučovaní a perfektně jsme odehráli oslabení.

Gól Kuby Voráčka pak mužstvo uklidnil. On se snažil, chtěl to rozhodnout. První lajně to nešlo, ale počkala si na chvíli, kdy to rozhodla. Ale nejen oni, všechny lajny skórovaly, byly v pořádku a hráči doplňovali jeden druhého.

V semifinále se utkáte s Kanadou, jak se připravíte?

Teď si chvíli odpočinu. Všechny čtyři mužstva máme zmapované, ale teď se jim věnovat nebudeme. Viděl jsem část zápasu se Švýcarskem a to už je špička. Jsou na tom dobře bruslařsky i technicky. Vyhovují si a jsou tam nesmírné hvězdy. Ale hrát se dá s každým, pokud budeme disciplinovaní a vydržíme s nimi tempu.

Oni taky v určitých fázích znervózněli a měli v určitých fázích štěstí, tak proč ne? Kanada dva zápasy za sebou vyrovnala v posledních vteřinách, to jim věčně nepůjde.

Jak si užijete postup, dáte si skleničku?

To já si dávám vždycky. Zas půjdeme na náš rituál na pivko. Pak si promluvíme a budeme dál pracovat.

Do zápasu nezasáhl Jakub Vrána, nebyl to od vás risk?

Myslím, že neriskujeme. Máme promyšlené tahy se všemi hráči. Víme, že je to brejkový hráč, že je lehký a technický, to by nám na Němce nesedělo. Takhle jsme se rozhodli a nic jsme neriskovali.