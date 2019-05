Dvougólový střelec Frolík: Nepřijel jsem kvůli individuálním statistikám, tým ladí formu

Ve dvou zápasech vstřelil tři branky. Prosadil se v přesilovce, oslabení i vyrovnaném počtu hráčů na ledě. Individuální ceny ale Michael Frolík na Slovensko sbírat nepřijel, i když mu jednu předal Jaromír Jágr. Bratislava 7:40 12. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cenu pro nejlepšího hráče utkání převzal Michael Frolík od Jaromíra Jágra | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Proti takovému soupeři je důležité dát rychlý gól. To se nám povedlo a pak jsme dali druhý. Oni se vrátili do zápasu, když snížili. Pak nám vyšla přesilovka, kontrolovali jsme hru a k ničemu jsme je nepustili,“ řekl na Radiožurnálu dvougólový střelec ze zápasu s Norskem Michael Frolík.

Skóroval jste v přesilovce. Jak se na ně zaměřujete?

Víme, že přesilovky budou rozhodovat a snažíme se na nich pracovat na tréninku. S Vorasem (Jakubem Voráčkem) jsme byli domluvení, že to na mě zkusí. Vyšlo to, byla to od něj výborná nahrávka.

Ve dvou zápasech máte tři góly. Zdá se, že vás šampionát zastihl ve skvělé formě?

Já jsem se nepřijel kvůli individuálním statistikám. Pořád je to o týmovém úspěchu a jsem rád, že můžu pomoct. Musíme šlapat dál, je před námi hodně zápasů. Jsme rádi za dobrý začátek, ale musíme se snažit zlepšovat a ladit formu na to hlavní.

Je hlavní pozitivní zprávou produktivita týmu?

Pomůže to na sebevědomí. Je jen dobře, když se na tom podílí všechny lajny. Doufám, že v tom budeme pokračovat.

Michael Frolik has his second goal of the game, this one coming on the PP. 4-1. #IIHFworlds pic.twitter.com/iTD0GN2Pp7 — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) May 11, 2019

Nebyl zápas s Norskem jeden z těch, kde jste si mohli i odpočinout? V půlce to bylo o čtyři góly.

Ve třetí třetině jsme hráli na čtyři lajny a trenér nás občas vynechal, abychom trošku pošetřili síly. Spíš jde o to, aby se nikdo nezranil. Norové nás ke konci trošku víc dohrávali, tak jsme si dávali bacha, aby tam nebyl zbytečný faul a snažili jsme se v klidu dohrát.

Máte plný počet bodů, dvanáct nastřílených gólů a volný den. Je to ideální scénář před zápasem s Ruskem?

Uvidíme, jak trenéři vymyslí program. Ale je to náročné – tři zápasy ve čtyřech dnech. Chce to zregenerovat, v neděli si dát jen krátký trénink, nějaké volno a pak se připravit na těžký zápas.

Cenu pro nejlepšího hráče vám předával Jaromír Jágr, váš vzor. Jaké to bylo?

Je to speciální, když cenu předává on, taková hvězda. Měl jsem šanci ho poznat v Calgary. Párkrát jsem s ním byl i v jednom týmu, tak se trošku známe. Ale v Calgary jsem šanci ho poznat trošku blíž a bylo to tam s ním fajn.