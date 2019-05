Kontrolovali jsme hru, i když jsme byli hodně vylučovaní, těšilo po zápase s Rakouskem Koláře

Jaký to byl zápas v porovnání s Itálií? Výsledek stejný...

Výsledek byl stejný, ale přišlo mi, že to bylo jednodušší. Kontrolovali jsme hru, i když jsme byli hodně vylučovaní. Přišlo mi, že nás Rakušáci tolik nezlobili. Všichni jsme si zápas užili a jsme rádi, že nám tam napadalo tolik gólů.

Určitě teď nebudeme machrovat, že jsme někoho rozsekali, krotí tým po vysokých výhrách Francouz Číst článek

Byla ta oslabení velká komplikace? Bylo jich totiž opravdu mnoho, některá trochu sporná…

I když jsme byli vylučovaní, tak mi přišlo, že jsme hru kontrolovali, dobře bránili a k ničemu je moc nepustili. Vždy když skončilo oslabení, tak jsme hráli na puku a zas taková komplikace to nebyla.

Dal jste gól. Bylo to v tom jubilejním stém zápase v reprezentaci, nebo ne? Jak to počítáte?

Když mi Robert Reichel v listopadu ukazoval statistiky a říkal, že tam je chyba, tak jsme se na to spolu dívali a vypadá to, že zápas s Rakušany byl 99., takže si ještě jeden zápas počkám.

Jste rád, že teď máte den volno a v úterý Švýcary, top tým před čtvrtfinále?

Je to lepší, teď jsme měli lehčí zápas, ale čtvrtfinále bude o něčem jiném. Když před ním máme těžšího soupeře, tak aspoň nastartujeme jinou rychlost a ve čtvrtfinále nám to půjde líp.

Dá se říci, že jste trochu pošetřili síly?

Trošku jo, ale každý zápas je těžký, každý zápas se musí hrát na 100 procent. Musíme hlavně dobře zregenerovat.