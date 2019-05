Češi se postaví Švýcarům už v poledne. ‚Bude to super generálka,‘ těší se brankář Francouz

České hokejisty čeká poslední zápas skupiny na mistrovství světa. Souboj se Švýcarskem bude testem před čtvrtfinále a hráče národního týmu těší, že je před rozhodujícím zápasem šampionátu čeká těžký soupeř. Tentokrát na led nastoupí těsně po poledni, zápas začíná v úterý ve 12.15. Podle hráčů ale tento dřívější začátek jejich výkony nijak neovlivní. Kdo nastoupí proti Švýcarům do brány, trenéři nechtěli prozradit. Bratislava 17:49 20. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi se v Bratislavě připravují na poslední zápas v základní skupině. V úterý ve 12.15 hrají proti Švýcarsku. (ilustrační foto) | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

Pozdější snídaně a pak důležitý zápas. Česká hokejová reprezentace bude hrát na mistrovství světa poprvé a naposledy utkání už po poledni.

„Dneska máme večer meeting, tam si všechno řekneme. Zítra ráno mají kluci takový dřívější brunch a pak je příprava na zápas. Každý ví, co má dělat a kvůli čemu tady je,“ popsal Radiožurnálu Sport v pondělí přípravu národního týmu asistent trenéra Robert Reichel.

S dřívějším časem zápasu nemají problém ani hráči. „Takhle brzo jsme ještě nehráli, tak uvidíme po zápase, jaké to bude, ale mně to asi vadit nebude. Člověk se vyspí, dá si dobré jídlo,“ potvrdil útočník Dominik Kubalík.

Zdůraznil také důležitost pondělního tréninku, kde se hráči budou snažit vybruslit únavu z nedělního zápasu s Rakouskem.

Rychlejší a tvrdší soupeř

Vysoká výhra nad Rakouskem hráče potěšila, ale nechtějí takzvaně usnout na vavřínech a snaží se co nejlépe připravit na dalšího soupeře, jímž bude Švýcarsko. „Pro psychiku to je super. Vyhráli jsme dva zápasy, ale jak se říká – do půlnoci slavit, od půlnoci zase nový den,“ vyjádřil se útočník Tomáš Zohorna.

„Bude to rychlejší, tvrdší a musíme se na to připravit,“ souhlasil jeho reprezentační kolega Michal Řepík.

Švýcaři patří mezi jednoho z kandidátů na medaili. Obhajují stříbro z minulého roku z Kodaně. Tým ze země Helvétského kříže se znovu může opřít o výpomoc svých největších hvězd z NHL Josiho či Andrigheta a jeho výkony na šampionátu, obzvlášť v zápasech se Švédskem a Ruskem budí respekt.

Takový soupeř už bude chyby, zbytečné fauly i nepřesnosti v rozehrávce, kterých se Češi několikrát dopustili v zápasech proti Itálii a Rakousku, tvrdě trestat.

V úterním duelu budou týmy bojovat o lepší umístění ve skupině, které zaručí čtvrtfinále v Bratislavě. Ze silného soupeře mají ale Češi radost. „Je super, že máme takhle těžký zápas před čtvrtfinále, že budeme hrát na té nejvyšší úrovni. Bude to super generálka,“ těšil se brankář Pavel Francouz.

Kdo bude v bráně?

Jestli se v zápase proti Švýcarsku postaví do české brány on anebo některý ze zbylých dvou brankářů na české soupisce, nechtěli trenéři prozradit. Hráči ale již mají jasno. „Rozhodnutí gólmani vědí,“ uvedl Reichel.

Jasné je jen to, že v úterní generálce proti Švýcarsku už bude chtít trenér Říha nasadit sestavu, která bude v play off bojovat o ukončení sedmiletého medailového půstu české reprezentace.