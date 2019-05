Zamotaná situace před play-off. Šance na čtvrtfinále v Bratislavě žije i v případě porážky se Švýcary

Česká hokejová reprezentace nastoupí k poslednímu duelu základní skupiny mistrovství světa. Od 12.15 se střetne se Švýcarskem. Oba celky už mají jistý postup do čtvrtfinále, ale ani výsledek zápasu nezaručí vítězi setrvání pro play-off v Bratislavě. Je to zkrátka takový malý rébus. Bratislava 11:34 21. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní trenér Miloš Říha v rozmluvě s českými hráči | Foto: POOL | Zdroj: Reuters

Týmy, které skončí na třetím a čtvrtém místě se na čtvrtfinále budou stěhovat do Košic. O sbalení materiálu se sice postarají kustodi, ale hráči by i tak museli ve středu už v půl deváté ráno odjíždět vlakem na východ Slovenska. Tam si na jeden zápas zvykat na jiné prostředí a v případě výhry pak znovu cestovat zpátky.

ONLINE: Česko - Švýcarsko 1:1. Národní tým prohrával, Voráček ale dokázal vyrovnat Číst článek

„Je to jeden z cílů, které chceme, protože ta cesta je daleká. Zápas se Švýcary chceme zvládnout, je to pro nás klíčové,“ řekl Radiožurnálu Sport asistent trenéra Miloše Říhy Robert Reichel.

Samotná výhra nad Švýcarskem k jistotě druhého místa ve skupině nemusí stačit. Pokud totiž úterý večer Švédsko porazí Rusko o tři branky a nastřílí přitom alespoň šest gólů, pak můžou Češi porazit Švýcary klidně 10:0 a stejně skončí třetí. Bodově by se totiž srovnal národní tým se Švédskem a Ruskem a z minitabulky by pak vyšel jako nejhorší právě český celek.

„Samozřejmě víme, kde se v tabulce pohybujeme, ale já mám radši, když si řekneme až po zápase, jestli zůstáváme nebo jedeme jinam. Nerad bych teď tady počítal, co by kdyby,“ nechce se do propočtů určujících pořadí ve skupině pouštět Dominik Kubalík.

Paradoxní je, že pokud by Češi se Švýcarskem prohráli, jejich šance na to, že zůstanou v Bratislavě, by žila dál. To ale jen za předpokladu, že Češi prohrají se Švýcarskem maximálně o dvě branky a večer Rusko porazí Švédsko.

A pokud se ptáte, zda český tým může ještě skupinu vyhrát, a jít tak na nejschůdnějšího soupeře, pak ano. Jedině ale pokud zvítězí nad Švýcarskem alespoň o tři góly a Švédsko porazí Rusko přesně 3:0.

A pak se nedivte, že hráči si propočítáváním možných kombinací umístění vůbec nechtějí zatěžovat hlavu.