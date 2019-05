Nejsilnější šestka už je spíš sedmička. Švýcaři se v posledních letech zařadili mezi světovou elitu

Na závěr základní skupiny mistrovství světa mají obhájci loňského stříbra Švýcaři těžký los. Po zápasech se Švédy a Rusy nastoupí proti českému týmu. A už pár let se dá mluvit o tom, že elitní šestka hokejových národních týmů se rozšířila právě o Švýcary. Bratislava 8:29 21. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost švýcarských hráčů | Zdroj: Reuters

„Ani mě to nepřekvapuje. Mají generaci hráčů, kteří jsou pro ně v NHL klíčoví. V Nashvillu Roman Josi a Yannick Weber. Jsou tam mladí hráči – Nico Hischier, Kevin Fiala. Andres Ambühl výborně bruslí… prostě tam mají všechno,“ řekl Radiožurnálu Sport asistent trenéra Robert Reichel.

ONLINE: Česko - Švýcarsko Číst článek

„Mezi těch šest týmů se to pouští hodně těžko, ale dá se říci, že už se nedá brát TOP 6 světových týmů, ale spíš TOP 7. Jsou schopní porazit kohokoliv a opravdu vynikajících hráčů mají hodně,“ myslí si kapitán Čechů Jakub Voráček.

Kromě na začátku jmenovaných je to ještě další útočník Sven Andrighetto, kterého zná z Colorada brankář Pavel Francouz.

„Všichni vědí, co za typ hráče to je. Je šikovný, tvořivý útočník, který rychle bruslí, má výbornou střelu, výborné zakončení. Přijde mi, že má i myšlení podobné českému. Má takové ty vyčůrané věci… je to chytrý hráč,“ chválí jej Francouz.

I když prý hokejově přemýšlí tak trochu česky, Sven Andrighetto bude hrát za Švýcarsko. Poslední zápas ve skupině mistrovství světa čeká český tým po poledni. Hrát se začne ve 12.15.

Přímý přenos můžete poslouchat na stanicích Radiožurnál a Radiožurnál Sport nebo sledovat online přenos serveru iROZHLAS.cz.