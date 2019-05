Čtvrtfinále s Němci po 23 letech. Ve Vídni 1996 Češi vyhráli 6:1 a byl u toho i Robert Reichel

Českou hokejovou reprezentaci čeká ve čtvrtek souboj ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Bratislavě nastoupí český výběr proti Německu. V boji o postup do semifinále se oba týmy v minulosti střetly jen jednou, ve Vídni v roce 1996. Češi tehdy celé mistrovství nakonec vyhráli. Bratislava 17:24 23. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Reichel jako asistent reprezentačního kouče Miloše Říhy. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Myslím, že jsme ten zápas odehráli výborně. Němce jsme k ničemu nepustili a byla to pro nás tehdy dobrá výhra,“ vzpomíná pro Radiožurnál Sport současný asistent trenéra Říhy Robert Reichel na vítězství 6:1 z Vídně 1996. Tehdy vstřelil právě on jeden z gólů do německé branky a pikantní pro Reichla byl zápas i v tom, že nastoupil proti svému bratrovi.

„Určitě to není příjemné, když víte, že proti vám hraje bratr, ale nekoukáte na to a snažíte se odvést práci, kterou máte. Takhle jsme na to koukali oba. Je to za námi.“

Národní tým nakonec prošel až do finále, kde po výhře nad Kanadou slavil titul. „Nemůžeme srovnávat letošní rok s rokem 1996 a vracet se k tomu, co bylo,“ říká dnes.

Celkově na světových šampionátech odehráli Češi proti Němcům 13 duelů. Pokaždé to byly souboje v základní nebo osmifinálové skupině a jen jednou, v roce 2007, odešel český tým poražen.

Německo prožívá výkonnostní vzestup. Stále více jeho hráčů se dokáže prosazovat v NHL, ale i bez nich se loni stali Němci druhým týmem olympijského turnaje v jihokorejském Pchjongčcchangu.

„Šli hodně nahoru, mají kvalitní hráče. Mají hráče, kteří patří k těm nejlepším v NHL. Jsou tam hvězdy, které mužstvo táhnou, a výborný brankář. Nečeká nás rozhodně nic lehkého,“ uvědomuje si pamětník jediného čtvrtfinále s Německem na světovém šampionátu Robert Reichel.

Ve čtvrtek večer tenhle souboj okusí i ostatní členové českého týmu. Utkání Česko – Německo začne ve 20.15 minut a stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport vám ho nabídnou celé v přímém přenosu a server iROZHLAS.cz v online přenosu.