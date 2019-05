Němci jako nejschůdnější čtvrtfinálový soupeř? ‚Čekám něco podobného jako se Švýcarskem,‘ říká Faksa

Hokejová reprezentace se po letech připravuje na čtvrtfinále proti týmu mimo elitní světovou šestku. Na mistrovství světa čeká partu trenéra Miloše Říhy Německo. A s tím jsou spojená i velká očekávání od fanoušků, kteří už mohou národní tým vidět v bojích o medaile. Bratislava 6:15 23. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Faksa v souboji se švýcarským protihráčem na loňském šampionátu | Zdroj: Reuters

„Někdy je to ještě horší. Každý očekává, že úplně v pohodě vyhrajeme, že je o tři čtyři góly přejedeme, ale já čekám něco podobného jako se Švýcarskem. Hrají podobný hokej, mají tam pár výborných hráčů, na které si musíme dát pozor,“ řekl Radiožurnálu útočník hokejové reprezentace Radek Faksa o české pozici favorita pro čtvrtfinále.

„Někteří hráči to určitě mají v hlavě, ale záleží na jednotlivci – někdo to v hlavě má, někdo ne. Když jsem byl mladší, tak jsem četl různé komentáře, co lidi píšou, ale teď už to vůbec neřeším. Snažím se soustředit na svůj výkon a už to vůbec nevnímat,“ dodává k fanouškovským očekáváním Faksa.

Svazující může být pro favorita paradoxně i prakticky domácí prostředí. V Bratislavě to nebude jinak ani při čtvrtfinále proti Němcům…

„My samozřejmě své fanoušky milujeme, že za námi stojí, ale my jsme hráči a nemůžeme žádného soupeře podcenit, protože jsme ti, co tam hrají. Jsme to my, kdo to může ovlivnit. Někdo si možná myslí, že je Německo slabší soupeř, ale dostali se do čtvrtfinále stejně jako my,“ ví útočník Jakub Vrána.

I trenér Říha v průběhu turnaje říkal, že musí krotit euforii a také – že to jde velmi těžko. Věří ale, že ve čtvrtfinále, do kterého jsou Češi jako jasní favoriti, mu právě s tímhle pomohou jeho svěřenci.

„Dáváme čím dál méně pokynů, hráči už si to na ledě tak trochu řídí sami. V některých fázích k tomu také musíme něco říct, ale já si to užívám,“ říká trenér hokejové reprezentace Miloš Říha.

Češi budou hrát čtvrtfinále proti Německu ve čtvrtek večer, a jestli fanoušci už vyhlížejí, proti komu by se dalo hrát semifinále, letos nemohou. Nasazení pro boje o medaile se oproti minulým letům určí až podle postupujících. Ale to hodně předbíháme.

Zápas, který začíná ve 20.15 můžete poslouchat živě na stanicích Radiožurnál a Radiožurnál Sport nebo v online přenosu serveru iROZHLAS.cz.