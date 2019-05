Jesper, Jesper, Nicklas, Nicholas. V sestavě Dánska se objevuje čtyřikrát jméno Jensen, o bratry nejde

Jsou čtyři, mají stejná příjmení, ale nejde o bratry. Na mistrovství světa spolu nastupují v jednom týmu Dánové Jesper, Jesper, Nicklas a Nicholas - a všichni mají na zádech jmenovku Jensen. Zorientovat se tak v sestavě dánských hokejistů nemusí být zrovna snadné. Košice 17:45 17. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Dánska Nicklas Jensen (vlevo) a Jesper Jensen (vpravo) slaví gól do sítě Velké Británie na světovém šampionátu v Košicích | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

V tiskovém středisku si můžete před každým zápasem vyzvednout vytištěné sestavy týmů. Když beru do rukou tu dánskou a pročítám si jednotlivá jména, abych se později během zápasu lépe zorientoval, tak vidím jméno Jensen poprvé, podruhé, potřetí a počtvrté.

S nadsázkou řečeno, když si komentátor v zápase Dánů není jistý, kdo je zrovna u puku, a vysloví jméno Jensen, tak má velkou šanci, že se trefí. A dánský fanoušek Uwe se směje, že je to díky tomu vlastně úplně jednoduché.

Možná bychom Dána Jensena mohli přirovnat třeba k Novákovi, ale nevím, nevybavuji si, že by někdy hráli za jeden tým čtyři Novákové.

„No a navíc jsme tu dva Jesperové Jensenové. Ale on se oženil, a teď je Jesper Jensen Aabo,“ říká Radiožurnálu Sport Jesper Jensen, že teď ke snadnější identifikaci přispěl fakt, že jeho spoluhráč začal po svatbě používat také jméno své ženy. Každopádně, kromě dvou Jesperů jsou v týmu ještě Nicklas a Nicholas.

„Je to jedno z nejpoužívanějších jmen. Jensen, Hansen, Nilsen a tak dále. Kolik nás je vlastně v týmu? Pět, šest? No jo vlastně, čtyři. Naštěstí máme na zádech čísla, takže by to mělo být v pohodě,“ usmívá se Jesper Jensen Aabo, který tu společně se svými jmenovci i zbytkem týmu usiluje o postup ze skupiny. Zatím jsou ale Dánové pátí a v sobotu se utkají se silným výběrem Spojených států.