Znají se z Calgary z 90. let, pamatuje si to ale jen jeden z nich. Teď se Reichel a Musil sešli v reprezentaci

V hokejové reprezentaci je dvojice, která se zná z Calgary z poloviny devadesátých let. Pamatuje si to ale jenom jeden z nich. Ten starší. Radiožurnál Sport vám přináší příběh současného obránce národního týmu Davida Musila a asistenta trenéra Roberta Reichela. Bratislava 20:50 12. května 2019

„Znám ho odmala, i jsem ho hlídal. Hrozně nám připomíná tátu. Geny tam jsou,“ popisuje Radiožurnálu Sport asistent trenéra národního týmu Robert Reichel.

Příběh obránce Davida Musila a trenéra reprezentace Roberta Reichela si můžete poslechnout v příspěvku reportéra Radiožurnálu Františka Kuny

Když hrál v NHL za Calgary Flames, měl i českého spoluhráče Františka Musila, kterému se v roce 1993 narodil syn David.

„Byli jsme tehdy s manželkou ještě mladí. Když třeba (Musilovi - pozn. red.) někam šli nebo jsme se setkali, tak pro nás nebyl problém ho třeba na hoďku pohlídat. David si to ale asi moc nepamatuje,“ vypráví dnes Reichel.

„Moc si toho nepamatuju. Spíš mi říkal táta, že když naši někam jeli, tak nás hlídal, ale že bych z toho měl vyloženě nějaké zážitky, tak na to jsem byl tehdy ještě moc mladý,“ přiznává David Musil.

Není se čemu divit, mladý Musil se učil mluvit a chodit, když jeho otec a Reichel společně hráli NHL. Jako místo narození má David Musil napsané Calgary. A to i proto, že jeho otec sedm let předtím emigroval. A ještě loni ani netušil, že o jeho útěku má Státní bezpečnost asi padesátistránkový spis.

„Nehodím to do koše. Asi ho budu mít u sebe, nevím, jestli to budu číst. Asi pro mě bude nejjednodušší dát to děckám, aby si to přečetly, protože si neuvědomují, co jsme s manželkou museli udělat,“ vyprávěl loni Radiožurnálu František Musil.

„Neukázal nám to. Když jsem byl na draftu v Minnesotě, sešli jsme se s majitelem, který tátu tehdy draftoval. Tak jsem si to celé vyslechl. Vím ale, že mi o těch spisech říkal, že mu je někdo předával, nijak jsme se na to už ale potom nedostali,“ dodává David Musil.

Jeho otec František tak stále nemá potřebu zabývat se tím, co se dělo v osmdesátých letech, má totiž příjemnější starosti. Může sledovat svého syna, jak hraje na mistrovství světa, a jeho tehdejší spoluhráč z Calgary Robert Reichel mu zase po letech tak trochu hlídá syna. Ze střídačky. S tím rozdílem, že Musil mladší umí nejen mluvit a chodit, ale i bruslit tak, že hraje na světovém šampionátu.