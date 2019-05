‚Italové nehrají tak špatně, jak to vypadá.‘ Jaškin při závěrečné kanonádě těsně přišel o hattrick

Hokejová reprezentace rozdrtila na světovém šampionátu Itálii 8:0. Ve svém první startu na mistrovství světa se gólově prosadil Milan Gulaš. Své dvě první branky na šampionátu dal i Dmitrij Jaškin, který byl dokonce blízko hattricku, nepovedené střely litoval v rozhovoru pro Radiožurnál. Bratislava 7:40 18. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dmitrij Jaškin dal Itálii dva góly | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Itálii jste porazili 8:0, ale Italové nehráli tak špatně, jak se o nich před zápasem tradovalo?

Výborně bruslí a hrají hodně na brejky. Rychlostí nás hodněkrát přehrávali, ale prostě tam není hokejovost, kterou postrádají. Myslím, že nehrají tak špatně, jak to vypadá na výsledcích.

Češi přestříleli Itálii 8:0. Poprvé skóroval Gulaš, dvě branky vstřelili Jaškin a Frolík Číst článek

V první třetině se zdálo, že si s nimi hrajete, ale dali jste pouze jeden gól. Na začátku druhé třetiny zase měli oni tři gólovky.

Určitě. Začalo to až gólem od Gudyho (rána Radka Gudase z vlastní poloviny, pozn. red). Vystřelil na bránu a padlo to tam, tak se to musí hrát. Střel jsme měli na konci asi 50, tak se to musí hrát, musí chodit střely. Když si to předáváme, vznikají brejky a to není ideální.

Dva z osmi gólů jste dal vy. První po parádní práci Filipa Chytila. Oddychl jste si, když jste trefil k tyči?

Určitě. Šancí tam za poslední zápasy moc nebylo, dneska jich bylo dost, tak jsem rád, že jim pár spadlo.

Měl jste blízko k hattricku, ale Zanetti vymetl puk směřující do branky. Mrzelo vás to?

Zamrzí to, ale střela se mi nepovedla tak, jak bych chtěl. Bylo to moc pomalé a byl tam bek. Třeba jsem si to nechal na příští zápas.

Ten bude proti Rakousku. Bude to podobný zápas, nebo budou Rakušané víc kousat?

Ty týmy jsou bruslivé a hodně dobře fyzicky vybavené. Bude to stejné.

OPEN THE FLOODGATES because @narodnitym just picked up 2 goals in 34 seconds thanks to Kovar and Jaskin! pic.twitter.com/sISW3pwegK — IIHF (@IIHFHockey) May 17, 2019